Cofares té els millors resultats de la seva història amb un rècord de vendes de 4.580 milions

Cofares ha tancat 2025 amb els millors resultats de la seva història en registrar unes vendes de 4.580 milions d’euros, un 7,4% més que l’any anterior, consolidant el seu lideratge en la distribució farmacèutica a Espanya, amb una quota pròxima al 30%.
El resultat brut d’explotació (Ebitda) aconsegueix els 49,1 milions d’euros (+12%) i el benefici abans d’impostos se situa en 18,1 milions, un 19% superior a l’exercici previ. El president de la cooperativa, Eduardo Pastor, ha destacat que “aquests resultats marquen una fita sense precedents i avalen una gestió responsable, eficient i coherent amb les necessitats dels nostres socis. Hem estat capaços de conjuminar una alta inversió en l’estructura cooperativa, amb l’augment de la nostra cobertura davant riscos, fins a situar-la molt per sobre de la mitjana de la resta d’entitats del sector”.
Durant l’exercici, l’organització va gestionar 442,2 milions d’unitats de medicaments i productes sanitaris i ha augmentat la seva base fins a 11.787 socis. Així mateix, ha destinat 45 milions d’euros al manteniment i modernització de la seva xarxa logística i altres 21 milions a digitalització i tecnologia, en el marc de més de 230 milions invertits en els últims cinc anys. “Un esforç imprescindible per a mantenir operativa i a l’avantguarda la major xarxa de distribució del país, composta per 48 magatzems i plataformes al servei de les farmàcies i de la població”, ha ressaltat el president de Cofares.
SERVEIS DE VALOR
Les marques de Consumer Health Farline i Aposán han aconseguit 70 milions d’euros en vendes i una quota del 63,2% dins de les marques de distribució, mentre que l’eina de gestió Nexe ha elevat la seva facturació fins als 191 milions (+18%).
En paral·lel, Farmavenix —operador logístic del grup— ha crescut prop d’un 19%, ampliant la seva activitat en serveis integrals per a administracions sanitàries, hospitals i indústria farmacèutica, inclosa la gestió nacional de la vacuna de la grip.
Cofares garanteix l’accés a medicaments a més de 49 milions de ciutadans mitjançant 2.455 rutes diàries de repartiment, amb una mitjana de 2,7 visites al dia a farmàcies de tota Espanya, tant en entorns urbans com rurals. Pastor ha recalcat que la cooperativa “exerceix un servei públic essencial per al sistema sanitari i els ciutadans”, fins i tot en situacions crítiques com la pandèmia o catàstrofes naturals recents.