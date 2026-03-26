Cofares reuneix prop de 300 representants de la indústria farmacèutica en la seva seu central a Madrid

Cofares ha reunit en la seva seu central a Madrid a prop de 300 directius de la indústria farmacèutica, que representen el 82% del sector a Espanya. En la trobada, Eduardo Pastor, president de la companyia, ha posat en valor el rol de Cofares i els seus socis com a aliats estratègics de la indústria farmacèutica, especialment en l’actual context geopolític i econòmic.
“Farmàcia, distribució i indústria som agents essencials dins de la cadena de valor del medicament. Per això, ara més que mai, és crític enfortir i evolucionar la nostra aliança. De fet, en 2025 col·laborem amb més de 800 laboratoris, la qual cosa suposa la gestió 68.600 referències”, ha assenyalat Pastor.
Així mateix, el director general de Cofares, Rubén Orquín, ha posat el focus en els resultats financers aconseguits per la Cooperativa de distribució i serveis integrals de gamma completa a tancament de 2025, i que suposen el millor exercici i rendibilitat de la seva història.
Durant l’acte, s’ha exposat a la indústria les principals claus del model de negoci de Cofares. Referent a això, Eduardo Pastor ha afirmat que són “la distribuïdora farmacèutica líder i l’única implantada en tot el territori nacional. Això ens proporciona una extraordinària fortalesa estructural i un gran valor diferencial dins del sector”.
Aquest lideratge, va dir, s’assenteixi sobre tres pilars diferencials: la solidesa del model de negoci; el ferm compromís amb les pràctiques empresarials responsables, d’acord amb la Política de Compliance de la Cooperativa, i el expertise i l’excel·lència operativa del líder del sector.
“Disposem del coneixement, l’experiència i la infraestructura per a ser el nexe entre la indústria i les farmàcies de tota Espanya. No en va, representem a prop de 12.000 farmacèutics comunitaris i comptem amb 48 magatzems i plataformes, la major xarxa del país”, ha assenyalat Eduardo Pastor.