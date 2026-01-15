Cofares renova per sisè any la certificació Top Employer España

Cofares ha rebut, per sisè any consecutiu, la distinció com Top Employers España 2026, un reconeixement que distingeix a les organitzacions amb millors pràctiques en gestió de persones. El segell avala les polítiques de la cooperativa en àmbits com l’entorn de treball, el desenvolupament professional, el lideratge, la digitalització, el benestar i la diversitat, i la consolida un any més com a ocupador de referència a Espanya.
Durant l’últim any, Cofares ha reforçat les seves polítiques de recursos humans amb una major incorporació de la digitalització i la intel·ligència artificial en els seus processos interns, amb l’objectiu de millorar l’experiència de l’empleat i guanyar agilitat operativa. Així mateix, ha ampliat la seva oferta formativa amb iniciatives com la Certificació Professional en Logística Cofares i programes en col·laboració amb The Power Business School.
La cooperativa també ha mantingut la seva aposta per l’atracció i el desenvolupament del talent jove, a través d’iniciatives com el programa Grow Up, i per la diversitat i la inclusió, mitjançant acords amb entitats socials com a Fundació Integra, Creu Roja i Inserida.
Eduardo Pastor, president de Cofares, ha valorat positivament rebre de nou el reconeixement. “En Cofares treballem per a construir un entorn professional sòlid i preparat per als reptes del futur, en el qual el benestar i el desenvolupament del talent formen part natural de la nostra manera de fer les coses”, ha remarcat.