Cofares reivindica la labor del farmacèutic amb la seva campanya de Nadal ‘La tradició de ser a prop’

Cofares lancó aquest dimecres la seva campanya de Nadal sota el lema ‘La tradició de ser a prop’, una iniciativa multicanal que busca reconèixer la labor dels farmacèutics comunitaris i el seu paper essencial en la cura de la salut de la població, també durant les dates festives.
La cooperativa ha presentat un espot que narra dues històries paral·leles durant la Nit de Nadal. Mentre les famílies es preparen per a la celebració, els farmacèutics continuen atenent els seus pacients. La peça audiovisual destaca també el paper de la distribució farmacèutica, que manté la seva activitat per a garantir l’accés als medicaments en totes les farmàcies d’Espanya.
“Aquesta campanya resumeix la nostra essència. Parlem d’una proximitat real amb les nostres sòcies i socis, que ells traslladen cada dia als seus pacients, i que es converteix en un vincle essencial construït entorn de la salut. Perquè si alguna cosa defineix al nostre model cooperatiu és precisament la proximitat, la col·laboració i l’ajuda mútua”, ha assenyalat el president de Cofares, Eduardo Pastor.