Cofares va lliurar aquest dimarts, al costat de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Salamanca, els premis ‘Tutor Destacat’ i ’Erasmus Excelente’, en un acte celebrat en la seu central de la cooperativa a Madrid i presidit pel seu president, Eduardo Pastor, i la degana de la facultat, Clara Isabel Colino. Durant la seva intervenció, Pastor va subratllar que aquests guardons reconeixen “la tasca dels farmacèutics en orientar i acompanyar a les noves generacions, transmetent-los els valors de la professió”, i va afirmar que “invertir en formació és apostar per una farmàcia més sòlida, capaç de respondre als reptes del present i del futur”.
Per part seva, la degana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Salamanca va assenyalar que aquests guardons reflecteixen el compromís de Cofares amb la formació dels futurs farmacèutics i amb “l’excel·lència acadèmica, la internacionalització i un ensenyament rigorós i de qualitat”. Així mateix, va destacar el reconeixement tant a l’esforç dels estudiants com a la labor dels tutors de pràctiques en la transmissió de valors professionals.
Els premis ‘Tutor Destacat’ van ser atorgats a Paula Martín Sánchez i María Victoria Vaquero Sánchez, per la seva labor com a tutores de les pràctiques del Grau en Farmàcia. En la categoria ‘Erasmus Excelente’ van ser reconeguts José Manuel Cotán Salas, pels seus estudis en Charles University (Praga), i Víctor Blázquez García, que va cursar part de la seva formació en la University of Bonn (Alemanya). Abans de l’acte, els assistents van visitar les instal·lacions de Farmavenix, operador logístic de Cofares, i la Torre de Control de la cooperativa, des d’on es monitoren en temps real les seves operacions.