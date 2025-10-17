Cofares i la Reial Acadèmia Nacional de Farmàcia d’Espanya (Ranfe) van celebrar aquest dijous a Madrid la taula de debat ‘Crisis climàtiques i resiliència farmacèutica: anàlisi de l’impacte de la dana’, en la qual van destacar la resiliència de la farmàcia comunitària i la distribució cooperativa un any després de la catàstrofe.
Segons va informar Cofares, la trobada va evidenciar que la farmàcia comunitària i la distribució farmacèutica cooperativa constitueixen un binomi eficaç i resilient, capaç de mantenir-se al costat del pacient fins i tot en els moments més crítics.
La jornada va arrencar amb les intervencions d’Ángel María Villar del Freixe, vicepresident de la Ranfe, i Carmen Peña, consellera de Cofares, els qui van ressaltar la labor sociosanitària de les farmàcies com a “pilar essencial del sistema sanitari”. Peña va afirmar que “en situacions tan extremes com la dana es demostra que el cooperativisme farmacèutic és una garantia de cohesió territorial, d’accés equitatiu al medicament i d’acompanyament al pacient quan més el necessita”.
En diferents ponències, l’acadèmic Santiago Mes-Coma va analitzar l’impacte de les crisis sanitàries i mediambientals en la salut pública, mentre que Juan Blanco, secretari del Consell Rector de Cofares i farmacèutic comunitari valencià, va compartir la seva experiència sobre la continuïtat del subministrament durant la dana. “La dana va demostrar que la farmàcia comunitària no és només un espai de salut on es dispensen medicaments, sinó que constitueix una infraestructura crítica de primera línia. Raó per la qual cal que el nostre rol assistencial sigui reconegut, protegit i reforçat”, va subratllar Blanco.
Per part seva, Unai García Ariz, director de Tecnologia de Cofares, va detallar el pla de contingència activat per la cooperativa per a fer costat a les farmàcies sòcies afectades i garantir l’accés als medicaments durant els dies posteriors a la tragèdia. Va destacar una partida extraordinària de 12 milions d’euros per als associats més perjudicats, el reforç logístic amb augment de flota i personal, rutes escortades per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i l’activació de canals alternatius de comunicació. A més, la Fundació Cofares va gestionar donacions de productes d’higiene i primers auxilis, així com aportacions econòmiques a entitats locals.
La sessió va concloure amb una taula rodona moderada per Antonio Rodríguez Artalejo, coordinador de la Càtedra Cofares-*Ranfe, un projecte en el qual totes dues organitzacions comparteixen la seva experiència i proposta de valor amb els actors sanitaris i la societat.