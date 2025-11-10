Eduardo Pastor, president de Cofares, va fer valdre les fortaleses de la farmàcia comunitària a Espanya durant la seva participació en el 2n Congrés Socfic de Farmàcia Comunitària Iberoamericana, celebrat a Lisboa sota el lema ‘farmàcia comunitària: més respostes als desafiaments de la salut’, que ha reunit durant el cap de setmana a farmacèutica.
Durant una taula rodona moderada per Carlos Mauricio Barbosa, president del Congrés, Pastor ha assenyalat que el model espanyol de farmàcia “garanteix un accés equitatiu al medicament a tota la geografia nacional, proporciona una alta cobertura gràcies a la seva capil·laritat i accessibilitat, presta una atenció personalitzada, incorpora serveis assistencials i aposta per la innovació”.
Perquè aquest model funcioni, va explicar, necessita anar lligat a un sistema de distribució eficaç i eficient que doni suport a la tasca diària del farmacèutic. “Al costat dels nostres prop de 12.000 socis, hem construït un model cooperatiu que es basa en la suma de les fortaleses de la farmàcia comunitària i la distribució farmacèutica”, va afegir.
El congrés va abordar els principals reptes que afronta la farmàcia a Iberoamèrica. Els països de la regió compten actualment amb 98 milions de persones més grans de 60 anys, xifra que s’estima es dupliqui el 2050. L’envelliment implica proporcionar assistència a una població amb més pacients crònics i pluripatològics.
Pastor ha recalcat que “cal identificar línies comunes d’actuació que facilitin la transició cap a models de farmàcia assistencial adaptats a les necessitats de cada regió”.