Cofares assoleix una facturació rècord de gairebé 4.000 milions el 2022

Cofares, companyia de distribució farmacèutica d’àmbit nacional, va tancar el 2022 amb una xifra rècord de facturació en créixer les vendes una mitjana del 6,52%, fins a assolir els 3.928 milions d’euros, segons ha informat.

Aquestes dades la consoliden al capdavant del sector, amb una quota de mercat superior al 30%, segons ha assenyalat l’empresa en una nota de premsa.

Pel que fa al benefici abans d’impostos al tancament del 2022, va ser de 15,5 milions d’euros.

“Mantenir la línia de resultats de beneficis de l’any passat” és, per al president de Cofares, Eduardo Pastor, un fet “especialment reeixit”, tenint en compte que en l’últim exercici la companyia va assumir uns costos extraordinaris no previstos al pressupost de més de 16 milions d’euros.

“L’any 2022 va ser un exercici especialment complex a causa de l’espiral inflacionista, la guerra d’Ucraïna i la pujada generalitzada de preus de carburants i fonts d’energia”, cosa que va comportar “unes despeses extra que la cooperativa no ha volgut repercutir en els preus” “, ha declarat a Europa Press.

DISTRIBUEIX UN 11% MÉS DE FÀRMACS I PRODUCTES DE SALUT

Durant el 2022, l’empresa va distribuir 461 milions d’unitats de fàrmacs i productes de salut, un 11% més que l’exercici anterior.

Va obrir 50 noves rutes –un increment del 2,3%– i va recórrer 56,7 milions de quilòmetres per fer una mitjana de 2,7 repartiments diaris, portant medicaments i serveis de salut a més de 12.000 farmàcies sòcies de tot el país que faciliten atenció sanitària a set de cada deu espanyols.

A més, al compte de resultats de la companyia continua augmentant la diversificació del negoci: més del 33,6% del benefici abans d’impostos prové d’activitats al marge de la distribució en sentit estricte.

Cofares destaca en particular l’aportació de la marca pròpia Farline, amb uns resultats que creixen per sobre del 22% i de serveis com Nexo i Welnia, que també han augmentat més del 20%. En conjunt, els serveis van créixer l’any passat una mitjana del 12,2%. Farmavenix ha incrementat les vendes en un 25,6% i en el cas d’OMFE la pujada és menor, un 11,8%.

Segons Cofares, els resultats del 2022 són el reflex del procés de transformació i modernització emprès per l’organització, que aquell any va comptar amb una inversió de 32,2 milions d’euros destinats a projectes.

AVANÇAR EN LA DIGITALITZACIÓ I LA SOSTENIBILITAT

Amb vista al futur, es presenten “molts reptes” que la companyia afrontarà aplicant un pla estratègic que contempla inversions per valor de 44,5 milions d’euros el 2023, segons ha afirmat Pastor.

“El nostre focus està posat a seguir millorant la presència de Cofares sobre el territori i incrementar la digitalització i els projectes de transformació que ens permetin augmentar l’eficiència de tots els processos, a més de generar nous serveis que segueixin oferint solucions i propostes de valor i diferencials a les farmàcies i, per extensió, a tota la població”, ha detallat.

Segons el president de Cofares, estan “treballant molt en l’àmbit de la sostenibilitat”, cosa que es tradueix a implementar flotes elèctriques –el 5% de les rutes urbanes estan electrificades–, aconseguir la màxima eficiència a les rutes i digitalitzar els magatzems.

Així mateix, “tenim projectes estratègics en la reducció de consums i d’emissions i projectes de millora energètica i reforestació, entre d’altres”, ha afegit.

OBERTURA DE NOUS MAGATZEMS

També ha ressaltat l’obertura de nous magatzems que “acosten encara més el medicament a la població, de manera que les rutes siguin menors i que els temps de lliurament també disminueixin”.

Després de la recent posada en marxa de la infraestructura a Linares (Jaén) i les pròximes obertures previstes a Ourense, Onda (Castelló) i Tarragona, s’ampliaran els centres de Betanzos (La Corunya), Sevilla, Alacant i Aldaia (València).

En total, una xarxa de 46 centres, sumant els que ja estan oberts i els projectes planificats per al 2023-2024.

L’any 2022, el 62% de les inversions de Cofares es van destinar a l’adequació de centres i a noves obertures (20,1 milions d’euros).

“Per nosaltres, la sostenibilitat està en el sentit del nostre propi negoci; som una cooperativa que garanteix un accés equitatiu al medicament a tot el territori nacional i en les mateixes condicions”, cosa que significa que “una persona en un llogaret de Galícia, per exemple, té accés als medicaments en els mateixos temps i amb el mateix cost que una persona al centre de Madrid”, ha explicat, afegint que això és possible gràcies al model cooperatiu de Cofares.