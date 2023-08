CO2 Revolution compensa l’empremta dels festivals amb 100.000 tones de CO2

Unir ecologia i música és una tendència ascendent, com posa de manifest el Moviment Green Touring. Cada cop són més artistes els que s’estan sumant a la nova onada que busca reduir l’empremta de carboni a les seves gires. El desenvolupament d’estratègies sostenibles s’està convertint en prioritat per a artistes com ara Coldplay, Maroon 5, Billie Eilish o Shawn Mendes.

CO2 Revolution, l’start up dedicada al càlcul i la compensació d’empremta de carboni a través de la reforestació, estima l’impacte en el medi ambient de la celebració de festivals de música l’estiu del 2023 a Espanya. Mig centenar són els festivals més destacats celebrats a la geografia espanyola.

Segons el CEO de CO2 Revolution, Juan Carlos Sesma, “cal donar suport als artistes en la planificació de gires ecològiques des dels diferents mitjans relacionats amb el sector”. En aquest sentit, la companyia reserva més de 100.000 tones dels bons de carboni per compensar l’empremta de carboni d’esdeveniments musicals a Espanya. La creació de boscos com a solució en la compensació d’empremta carboni i lluita contra el canvi climàtic es converteix en una peça clau del Moviment Green Touring.

Segons Sesma, per calcular l’empremta de carboni d’esdeveniments massius com a festivals de música entrarien en joc factors com l’energia requerida per a la il·luminació, la climatització i altres sistemes, així com el transport emprat per acudir-hi.

Per compensar la petjada de carboni d’un festival de música de dos dies de durada, on acudeixen 20 grups de música i 40.000 assistents, s’estima que es generin 5.000 tones de CO2. D’aquesta quantitat, el 20% seria procedent d’emissions directes (residus propis generats, muntatge de l’esdeveniment, energia generada in situ…) i 80% d’emissions indirectes (transport de proveïdors i assistents, residus generats a l’esdeveniment, productes comprats o utilitzats …).

Sobre aquest escenari, els experts de CO2 Revolution han calculat que per compensar la petjada de carboni d’aquest esdeveniment tipus caldrien plantar 20.900 arbres aproximadament a una densitat de plantació de 1.100 peus/ha. Al final del període de permanència d’aquest bosc, que s’estima en 40 anys, es tindrà una densitat de 900 p/ha, cosa que correspon a 17.100 arbres. Aquests arbres deuen haver absorbit després de quatre dècades les 5.000 tones necessàries per compensar l’empremta d’aquest esdeveniment.

El bosc idoni

CO2 Revolution ha presentat per a aquest càlcul el que seria el bosc idoni per plantar aquesta quantitat d’arbres. Es proposa un mix d’espècies pròpies d’un bosc mediterrani propi de la regió, format pel 50% Pinus halepensis, 20% Quercus ilex, 10% Celtis australis, 10% Juniperus oxycedrus, J. communis i 10% Juniperus phoenicea.

La reforestació és actualment una manera òptima de compensar la petjada de carboni que no es pot reduir per altres mitjans. D’aquesta manera, per compensar grans esdeveniments mitjançant tones a cicle complet es podrien plantar des de 170 arbres de Populus nigra fins a gairebé 4.000 de Pinus halepensis o 2.300 de Quercus faginea (tot això amb factor d’absorció a 35 anys).

L’elecció de les espècies es fa prioritzant aquelles que són autòctones i sempre amb respecte per la biodiversitat de la zona. També es tenen en compte factors com ara la climatologia o les característiques del terreny a l’hora de reforestar.