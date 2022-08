Els clubs han rebut més de 900 milions, el 50% dels fons de LaLiga Impuls

El 12 d’agost del 2021 s’aprovava en l’Assemblea General de LaLiga, després de la ratificació prèvia de la Comissió Delegada, el projecte LaLiga Impuls, una aliança estratègica entre LaLiga i CVC, soci industrial de referència amb més de 25 anys d’experiència en el món de l’esport, un acord pioner en la indústria del futbol, a l’ésser la primera de les grans lligues a rebre una inversió d’un fons internacional per a impulsar les seves competicions, que no sols ha suposat una embranzida històrica per a la competició espanyola i els seus clubs, sinó que està a més marcant una tendència a nivell internacional.

Un model que ja ha seguit La Lligui 1 a França també amb el fons CVC pel qual els clubs francesos rebran uns 1.500 milions d’euros en concepte de drets audiovisuals mitjançant la recentment creada filial comercial, MediaCo, i que està explorant la Bundesliga alemanya (DFL), que també ha sortit al mercat a la recerca d’un soci inversor al qual vendre una participació minoritària en una filial dedicada a la comercialització dels drets de televisió.

El projecte LaLiga Impuls entre la patronal del futbol espanyol i CVC està permetent impulsar i enfortir la competició i els seus clubs per a créixer globalment i avançar 20 anys en els seus processos de modernització gràcies a la injecció de capital de 1.994 milions. Des de la ratificació de l’acord amb CVC en Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 10 de desembre per a la constitució de LaLiga Impuls i durant la temporada 21/22, s’ha realitzat un desemborsament als clubs adherits del 50,25% (908,14 milions d’euros) dels 1.994 milions compromesos per CVC, vinculat a la presentació dels plans d’inversió i desenvolupament.

LaLiga Impuls estableix que els fons rebuts pels clubs tenen un caràcter finalista i que els equips es comprometen a destinar el 70% dels fons proporcionats (en total 1.264,7 milions d’euros) a la millora de les infraestructures esportives i el desenvolupament en el si dels clubs (desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, plans d’innovació i tecnologia o desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials), mentre que fins al 15% (271 milions d’euros) pot destinar-se a la inscripció de jugadors i el mateix percentatge a la reducció de deute.

Fins al moment, dels 908 milions ja desemborsats, el 34% (307 milions milions) ha anat dirigit a inversions destinades al creixement i desenvolupament dels clubs (infraestructures, digitalització, expansió internacional i de marca, desenvolupament de negoci i reforç d’estructura professional), la qual cosa representa el 24% disponible per a inversions en aquest apartat, quedant encara pendents 957,5 milions d’euros fins a 2024.

En relació a les inversions destinades a la inscripció de jugadors, aquestes aconsegueixen fins al moment els 141,1 milions d’euros, la qual cosa representa el 16% del total invertit fins al moment i un 52% de la inversió total de LaLiga Impuls permesa per a aquesta partida (271 milions d’euros). Una inversió que segons estableixen els criteris de distribució dels fons ha de realitzar-se durant les 3 primeres temporades del Projecte (21/22, 22/23 i 23/23) en coordinació amb Control Econòmic i ajustada en funció de la LCPD (Límit de Cost de Plantilla Esportiva).

Respecte a les inversions dirigides a la reestructuració de deute financer, ascendeix a 220,9 milions, la qual cosa representa el 24% de les inversions realitzades fins al moment i el 81% del topall màxim d’inversió permès per a aquesta partida, que també se situa en els 271 milions (el 15% del total de la inversió). Finalment, dels 908 milions alliberats, queda un romanent de 238,9 milions d’euros (el 26%), que encara no ha estat lliurat als clubs.

Un projecte transversal

LaLiga Impuls s’ha concebut com un projecte transversal amb impacte directe en totes les àrees dels clubs i, per a això, s’han identificat les principals àrees involucrades (digital, comercial & màrqueting, marca, infraestructura, internacional, comunicació, tecnologia, RSC i altres àrees d’impacte), vinculades al desenvolupament de negoci i les principals palanques de creixement que permetran a un club aconseguir els objectius marcats.

Durant els primers mesos de treball conjunt amb els clubs, en una primera fase fins a març, a més de l’esdeveniment oficial de presentació tant del Projecte, que va comptar més de 355 assistents en representació de 17 clubs de LaLiga Santander, 21 de LaLiga Smartbank i de LaLiga, s’han definit els grups de treball en els clubs, establerts en funció de la tipologia i característiques de cada club, i s’han compartit els objectius aspiracionals per àrea, definits per a la millora dels clubs i de la competició.

A més, s’ha creat l’Oficina de Talent amb l’objectiu de posar a la disposició dels clubs recursos i professionals qualificats que els acompanyin en el desenvolupament i reforç de les seves estructures a partir de l’assessorament i suport en matèria de talent.

En una segona fase fins a juliol s’ha dut a terme el lliurament a LaLiga dels Plans de Desenvolupament dels clubs, amb el pla estratègic i de creixement, la visió a curt/mig/llarg termini i els projectes i iniciatives concretes a desenvolupar per al compliment dels objectius. Uns plans que han comptat amb la supervisió i aprovació parcial de LaLiga com a pas previ a la justificació documental d’aquests plans i validació final com a pas previ i requisit indispensable per al lliurament de fons.

En les últimes setmanes, Albacete, Andorra, Real Racing Club i Villareal B, els quatre clubs acabats d’ascendir a LaLiga Smartbank, han ratificat la seva entrada en LaLiga Impuls, la qual cosa els permetrà accedir a una injecció de capital a llarg termini que contribueixi a impulsar la seva professionalització i desenvolupament. Els quatre equips se sumen així als 38 clubs de Primera i Segona divisió que ja s’havien adherit a LaLiga Impuls des de la seva ratificació en Assemblea el mes de desembre passat.