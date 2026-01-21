Els clubs de LALIGA es mobilitzen contra els càntics intolerants dins i fora dels estadis de futbol

El futbol professional espanyol, i en concret els clubs de LALIGA, han reforçat aquesta temporada el missatge, davant tots els aficionats i tota la societat, que “no és tolerable” animar des de l’insult o la incitació a la violència perquè aquests comportaments “no sols deterioren la convivència en els estadis i danyen la imatge del sector, sinó que a més tenen un impacte econòmic directe i creixent per als clubs”. L’últim a manifestar-se ha estat el Reial Betis, que va comunicar ahir que va tancar l’any natural 2025 amb sancions que van aconseguir els 242.233 euros per càntics ofensius i conductes intolerants, en aplicació de la Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, així com dels codis disciplinaris de la RFEF i la UEFA. D’aquest import, 120.127 euros ja són sancions fermes i altres 122.106 euros corresponen a propostes encara pendents de resolució.
El Reial Betis va detallar que va ser denunciat en 14 jornades de lliga en l’últim any natural per càntics ofensius, conductes sancionables i castigades amb multes que han anat augmentant progressivament per la seva reincidència. A això se sumen 90.000 euros addicionals, també per càntics i altres conductes prohibides per la mateixa Llei, per incidents ocorreguts durant un entrenament a porta oberta previ a un derbi, així com sancions en competició europea, inclosa una multa de 30.000 euros després de les semifinals de la UEFA Conference League i noves penalitzacions pel llançament de bengales en partits continentals. El propi club ha manifestat precisament que aquestes sancions suposen un greu perjudici econòmic i un mal reputacional directe, tant per a l’entitat com per a la seva afició.
Un altre dels clubs que recentment ha posat xifres a aquesta problemàtica és l’Athletic Club, que ha vist com el Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA va proposar dues multes que sumeixin 50.000 euros per incidents ocorreguts en l’anada i tornada de les semifinals de la UEFA Europa League enfront del Manchester United.
Des de San Mamés tenen clar que aquestes sancions són recurrents i evitables, i el mes de juliol passat van advertir que, encara que en general el comportament de la seva afició és exemplar, el respecte ha de ser un dels principis fonamentals de l’animació, evitant actes que danyin la imatge de l’Athletic o ocasionin perjudicis econòmics a l’entitat.
Per part seva, el Màlaga CF ha optat per la prevenció directa. Davant l’amenaça d’una proposta de sanció de fins a 100.000 euros per càntics ofensius, el club va emetre un comunicat al setembre demanant expressament a la seva afició que s’abstingués d’entonar consignes sancionables en partits d’alta rivalitat. El club ha reforçat missatges per megafonia, videomarcadors i xarxes socials, i ha destacat les mesures preventives adoptades, com a escorcolls, cartelleria oficial i pancartes amb lemes a favor del respecte.
LALIGA va assenyalar que “la preocupació és compartida en totes les categories del futbol professional”. El Còrdova CF va reconèixer també al setembre haver acumulat més de 50.000 euros en propostes de sanció la passada temporada en 10 expedients diferents i haver rebut nous expedients en els primers dos partits disputats com a local aquesta temporada. El club va advertir llavors de conseqüències com el tancament de graderies o la identificació individual dels responsables.
En El Cultivable, el Burgos CF va destacar públicament a la seva afició el mes d’octubre passat que els diners destinats a multes per càntics d’odi és diners que deixa d’invertir-se en pedrera i infraestructures. I aquest desembre passat, el Granada CF va informar també de diversos procediments disciplinaris recents i sancions acumulades en les últimes dues temporades, reiterant que aquests comportaments perjudiquen directament l’entitat.
La passada temporada l’FC Barcelona directament va traslladar la responsabilitat econòmica als grups d’animació. El club va reclamar als seus propis grups d’animació el pagament de les sancions acumulades, arribant a inhabilitar l’Espai d’Animació. Aquest mateix dimarts, va fer pública una reunió per a reprendre les relacions amb aquests grups, més d’un any després.
Per tot això, LALIGA va manifestar que “la tendència entre els clubs de LALIGA és ja clara: els càntics intolerants i violents no tenen cabuda en la societat i el futbol actual, es pot animar al teu equip amb respecte, esportivitat i responsabilitat, i l’alternativa no pot passar per pagar més i més sancions que no són sinó un fre per al desenvolupament i creixement dels mateixos clubs, en l’àmbit econòmic, reputacional i de valors”.