Els clubs inverteixen més de 300 milions en la millora d’infraestructures

Els clubs de futbol adherits a LaLiga Impuls ja han rebut 908 milions d’euros dels 1.994 compromesos per CVC i han destinat el 34% d’aquests diners a inversions destinades al creixement i desenvolupament dels clubs. Es tracta de 307 milions que estan servint per a infraestructures, digitalització, expansió internacional i de marca, desenvolupament de negoci i reforç d’estructura professional. Així han arribat al 24% de les inversions previstes per a destinar fins a 2024.

Alguns dels principals projectes ja en marxa vinculats amb el desenvolupament d’infraestructures en estadis són l’inici de les obres de transformació del camp del Vila-real CF, amb una inversió estimada de 35 milions d’euros i una finalització prevista per a desembre de 2022. També la renovació del Martínez Valero en el cas de l’Elx C.F, que inclou restyling integral de l’exterior de l’estadi i millores a l’interior; la inauguració de les obres de la reforma de Son Moix, projecte del RCD Mallorca que consta de quatre fases i finalitzarà en 2024; i la reforma de l’estadi de la SD Ponferradina, El Toralín.

Entre els projectes de renovació o construcció de noves ciutats esportives es troben la construcció d’una nova per al Reial Valladolid CF, amb 40.000 metres quadrats i una inversió de 15 milions d’euros i construcció d’un miniestadi; i la renovació de la de la Reial Societat, que contempla la creació de la seu de la Reial Societat Femenina, la construcció d’un miniestadi per a 4.000 persones i d’un nou camp per a la secció d’hoquei herba.

En procés d’execució estan la nova Ciutat Esportiva del Reial Betis Balompié, prevista per a la temporada 23/24, destinada als equips de la pedrera del Club, i l’ampliació del nombre de camps de futbol i la nova Ciutat Esportiva del RCD Espanyol, enfocada a la generació de negoci a través d’acadèmies, la construcció d’un hotel temàtic i l’obertura d’una nova botiga en el centre de la ciutat.

Altres projectes d’infraestructures que estan veient ja la llum són la nova Ciutat de l’Esport de l’Atlètic de Madrid, enfocada a millorar l’experiència de l’aficionat i que pretén convertir-se en referència en esport i sostenibilitat, la qual inclourà la construcció d’un miniestadi, un estadi d’atletisme i un centre de rendiment, entre altres, un projecte enfocat a millorar l’experiència de l’aficionat.

A més, destaquen el desenvolupament de la Sportech City, projecte de ciutat esportiva tecnològica del Cadis CF per a convertir la Badia de Cadis en un hub tecnològic i esportiu, amb una acadèmia internacional i una universitat de l’esport; o el projecte com de Galícia Sports 360 del RC Cèltic de Vigo, que servirà per a transformar la indústria de l’esport a Galícia, amb una inversió de 70 milions i la creació de 200 nous llocs de treball; o el desenvolupament del FCC Business del FC Cartagena, amb una nova ciutat esportiva i l’obertura d’una botiga en l’exterior de l’estadi.

Fans a l’estranger

L’objectiu de LaLiga Impuls passa a més per augmentar la notorietat de les marques dels clubs, aconseguir un major nombre de fans a l’estranger i obrir noves oportunitats a fonts d’ingrés en patrocini o projectes, amb l’expansió a nous mercats i acostant als clubs a nous negocis per a convertir a la competició espanyola en referència mundial de l’esport.

En aquest sentit, des de la posada en marxa de LaLiga Impuls s’han dut a terme diferents actuacions de col·laboració amb els clubs com l’activació d’influencers a França i presentació de Kubo al Japó en el cas de la Reial Societat, o la identificació d’oportunitats en nous mercats i el treball amb influencers internacionals en el cas de l’Atlètic de Madrid.

Així mateix, també s’ha col·laborat en l’organització de Watch Parties amb el CD Tenerife a l’Argentina i el Granada CF a Colòmbia, així com amb el Stage de Pretemporada a Corea del Sud i la visita institucional a l’Índia conjuntament amb el Sevilla FC, la invitació a un equip egipci a un torneig a Ponferrada amb l’SD Ponferradina o la gira en nous mercats de USA i Mèxic amb el RC Cèltic de Vigo, entre altres.

Addicionalment, LaLiga Impuls està fent costat als clubs en el desenvolupament d’accions en xarxes socials i en l’ecosistema digital, evolucionant cap a un contingut que generi més engagement amb el fan i a créixer en audiència i negoci, possibilitant així millorar l’experiència amb els aficionats.

Així mateix, LaLiga Impuls ha activat un projecte pioner en el futbol basi espanyol que neix amb l’objectiu de generar un impacte positiu en tres pilars fonamentals dels Clubs: augmentar el valor de l’entitat i potenciar la institució; afavorir el flux d’inversió enfront del retorn en el Projecte de Pedrera i impulsar el principal actiu del Club: el jugador. En la temporada 21/22 s’ha dut a terme la Fase 0 del llançament en una trobada de Pedreres celebrat a Pamplona, amb el CA Osasuna com a amfitrió, i en el qual s’han dut a terme sessions individuals de diagnòstic i definició d’estructura i plans de desenvolupament de professionals.

La Fase 1 es desenvoluparà durant les temporades 22/23 i 23/24 amb visites als clubs amb reunions individuals per a l’anàlisi conjunta d’infraestructures i recursos, definició de model formatiu, posada en marxa del pla d’atenció integral al jugador, amb un seguiment i avaluació i, a partir de la temporada 23/24, les fases 2 i 3 per a arrencar noves iniciatives orientades al desenvolupament i transferència al futbol professional.