Els clubs de futbol demanen una Llei de l’Esport consensuada

Diversos clubs de futbol rebutgen el text de la Llei de l’Esport per considerar que afavoreix la creació de la Superliga, que faria “molt mal” a la competició, i avisen que no volen tornar a un “passat fosc” de fa deu anys en què hi havia “fallides”. En el marc de l’obertura de la jornada 11 de LaLiga Santander i 12 de la Lliga SmartBank, diversos clubs van aprofitar per a culpar de nou al principal partit de l’oposició, el PP, i al Govern, de trencar el consens que imperava en la gran majoria del futbol professional espanyol amb la redacció de la nova Llei de l’Esport, per la retirada d’esmenes que dotaven de seguretat jurídica als drets comercials i televisius de la competició, així com protecció davant la Superliga.

Així ho expressava, per exemple, el responsable de negoci del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, abans del partit que l’equip balear va disputar a Mestalla contra el València CF ahir, divendres. “És una situació complicada. Hi ha profund malestar en la immensa majoria dels clubs que formem la competició pel que s’està produint”, va lamentar. Va sol·licitar al Govern i a l’oposició que “facin un pas endavant i que secundin i que siguin conscients que obrir la porta a la Superliga és una cosa que farà molt de mal a la competició tal com l’entenem avui dia”.

Díaz va alertar que la supervivència de LaLiga “està en joc” i va advertir que els clubs no volen “tornar al passat, a aquest passat fosc, anterior al Reial decret de fa uns 10 anys, on hi havia situacions de crisis de fallides o concursos de creditors, i el Mallorca és un exemple d’això”.També, en la mateixa línia, va parlar el director corporatiu del València, Javier Solís, qui va traslladar que la postura d’aquest club és “de preocupació i de rebuig total al nou text legislatiu que hem conegut. Al cap i a la fi, el que necessita el futbol espanyol, tant en primera com en segona divisió, és una seguretat jurídica que ens permeti continuar creixent als clubs com fem en els últims 10 anys”.

Va criticar al Govern per no calibrar els “danys i perjudicis que pot provocar al campionat” i per afavorir “a la ja molt gastada Superliga, que secunden solament un parell de clubs”. Els equips de futbol temen per la possibilitat de perdre el negoci de 200 milions d’euros per ingressos comercials a l’any que perceben de manera directa i que repercuteix en el control econòmic que es fa per a assegurar la sostenibilitat de la competició, així com adverteixen que posa en risc el contracte amb més de 50 patrocinadors a nivell internacional.

A més, els clubs de LaLiga SmartBank també han alçat la veu com el president de l’Huesca, Manuel Torres, qui va posar el focus en el que aporten els que formen part de primera i segona divisió a l’esport espanyol. “El partit en el Govern i el principal partit de l’oposició han de ser conscients que aquest és un model eficient i que no sols és sostenible per als clubs, sinó que també és sostenible per a la resta de l’esport a Espanya, perquè LaLiga contribueix al futbol no professional també a través del Consell Superior d’Esports i a través de la partida de drets de televisió, la qual va cap als clubs amateurs”.

Els clubs que formen part de LaLiga lliuren anualment al voltant de 70 milions d’euros al Consell Superior d’Esports amb aquest propòsit, a més dels 100 milions a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), diners que ajuda al desenvolupament de les categories inferiors de tot el futbol espanyol. El president de l’Huesca va continuar assenyalant que si s’apel·la al “sentit de responsabilitat, democratització i solidaritat en el futbol”, el projecte de llei ha de modificar-se.

Per part seva, el president de l’Alabès, Alfonso Fernández de Trocóniz, va assenyalar que la Llei de l’Esport “causa un perjudici enorme als clubs” i “altera tot el model de creixement en el qual portem tant de temps treballant i que ha suposat que els clubs passem pàgina i oblidem situacions de fa 10 anys”. “Nosaltres no volem que se’ns doni res, simplement que se’ns deixi mantenir el que tenim actualment”, va clamar el màxim responsable de l’Alabès.

El pròxim 27 d’octubre, els clubs es reuniran en l’Assemblea Extraordinària de LaLiga i posaran damunt de la taula accionis com una aturada de la competició, encara que totes dues parts, segons el declarat després de la reunió entre Govern i clubs de començaments d’aquesta setmana, advoquen pel diàleg.