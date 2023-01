Clínica Diagonal supera les 30.000 consultes de medicina general el 2022

El metge de família té un paper essencial dins del sistema sanitari, ja que és el primer professional al qual s’acosta el pacient després de detectar algun tipus de molèstia o problema de salut. Clínica Diagonal, coneguda també com a Clínica de la Família per la seva experiència de més de 10 anys en aquesta especialitat, ha destacat el 2022 per aquest servei, en oferir més de 30.000 visites anuals.

Els facultatius especialitzats en Medicina General de Clínica Diagonal són els encarregats de fer un diagnòstic i determinar un tractament per a cadascun dels pacients a través d’una atenció mèdica integrada. També s’encarreguen de derivar el pacient a un especialista concret, per després fer el seguiment de la patologia conjuntament si fos necessari.

En total, Clínica Diagonal disposa d’un equip de vuit metges de família distribuïts als diferents centres mèdics per prevenir, diagnosticar i tractar diferents tipus de malalties, oferint una assistència mèdica de qualitat.

El metge de família és el referent de l’atenció primària per a la prevenció, atenció i assistència sanitària. Una de les principals característiques d’aquests professionals és que es dediquen al tractament de les patologies en conjunt, sense consagrar-se a cap especialitat i sense distinció d’edat o sexe. Normalment, aquests facultatius resolen el 90% dels dubtes dels pacients.

La prioritat de la Medicina General a la Clínica Diagonal és valorar i explorar la persona des d’un enfocament global, centrant-se tant en els aspectes físics de la patologia com en els psicològics, socials, familiars i els hàbits que poden influir en el seu estat de salut. En aquest sentit, a més de curar les persones en un moment concret, el metge de família també té la missió de millorar el nivell de salut dels pacients sans, a través d’un acompanyament continuat per aconsellar-los, tractar-los i curar-los quan es posen malalts.

Paper durant la Covid

Un dels exemples més significatius sobre la importància dels metges de família ha estat la tasca que han dut a terme durant la pandèmia de coronavirus, amb la qual s’ha demostrat que la seva figura és fonamental al sistema sanitari per a l’atenció de les persones afectades per la Covid-19.

Amb l’arribada de la pandèmia, els metges de família, també a Clínica Diagonal de Barcelona, s’han adaptat al nou context i han potenciat l’ús de les tecnologies, incorporant les trucades telefòniques per poder fer un seguiment immediat i continu sobre l’estat de salut i evolució de cada pacient. Aquest acompanyament és molt important en malalts crònics, als quals el metge ha de fer un seguiment constant i estricte del seu estat de salut.

La tasca del metge de família es remunta diversos segles enrere. Al Renaixement se li va donar el nom de metge de capçalera –com també se’l coneix ara– perquè en aquella època el professional visitava els malalts a casa seva, per la qual cosa dedicava moltes hores a observar l’evolució del pacient, que normalment estava recolzat sobre la capçalera del llit. Amb el temps, aquest terme ha estat en el nostre vocabulari, de manera que és comú anomenar així tots els professionals que exerceixen la medicina general.

En aquest sentit, des de Clínica Diagonal consideren que el metge de família mereix rebre el nom d’“especialista en persones” per tot el coneixement que acumula sobre els seus pacients. Aquest professional té tot l’historial mèdic i una visió global de la salut de cada persona, a més d’una dilatada experiència en el tractament de múltiples pacients, cosa que permet jugar un paper crucial en el sistema de salut, tant públic com privat.