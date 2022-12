Clínica Diagonal s’especialitza a tractar l’obesitat amb tres disciplines

Clínica Diagonal va destacar aquest dimecres, coincidint amb la celebració del Dia Nacional de la Persona Obesa, que disposa d’un gran nombre de serveis en tres disciplines per tractar la malaltia i millorar la qualitat de vida del pacient: cirurgia bariàtrica, tractaments endoscòpics i assessorament nutricional.

El centre va recordar que l’obesitat és un problema que pot provocar “un gran nombre de malalties greus, des de malalties cardíaques i problemes circulatoris fins a l’augment del risc de càncer”.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’obesitat com una acumulació anormal o excessiva de greix perjudicial per a la salut. En aquesta línia, un 16,5% d’homes i un 15,5% de dones pateixen obesitat, segons dades de l’Enquesta Europea de Salut a Espanya de l’any 2020. A més, un 44,9% d’homes i un 30,9% de dones pateixen sobrepès, i la prevalença conjunta d’obesitat i sobrepès de la població adulta arriba al 53,60%.

Aquestes dades mostren la importància de conscienciar sobre aquest estat patològic, ja que una persona amb obesitat té més predisposició a patir algunes malalties que venen associades a l’augment excessiu de pes, com ara malalties cardiovasculars; hipertensió arterial; diabetis mellitus Tipus 2; malalties degeneratives i osteoarticulars; augment de colesterol i càncer de mama, d’úter i de còlon.

CIRURGIA BARIÀTRICA

Clínica Diagonal va indicar que l’obesitat condiciona la vida de cada vegada més persones, i va assenyalar que posa a l’abast dels pacients un equip multidisciplinari especialitzat a tractar-la. Un dels serveis que va destacar és la cirurgia bariàtrica, iniciada fa 11 anys pel doctor Carles Masdevall i liderada actualment pel doctor Oscar González, que compta amb un equip referent en aquesta especialitat amb “una baixa taxa de complicacions”.

Davant de les malalties associades a l’obesitat mòrbida, la clínica va exposar que la cirurgia bariàtrica que realitza “redueix els riscos, millora la qualitat de vida dels pacients i presenta importants avantatges per a la salut. Es tracta d’una cirurgia poc invasiva, ja que es fa mitjançant laparoscòpia, és a dir, fent unes petites incisions a la pell de l’abdomen a través de les quals s’introdueixen uns tubs amb una càmera connectada”.

Va apuntar que els principals beneficis de la cirurgia bariàtrica per als pacients d’obesitat mòrbida són la reducció del risc de patir alguns càncers, com l’estomacal, de pàncrees i de còlon; la prevenció de malalties cardíaques, ja que el greix comprimeix els vasos sanguinis i, amb això, augmenta el risc de patir hipertensió arterial o insuficiència vascular perifèrica; la millora del son, perquè gràcies a la cirurgia els símptomes respiratoris que causen problemes com l’apnea del son es redueixen; la prevenció d’alteracions metabòliques, com són les alteracions al fetge, a la vesícula biliar, o incidències a l’hèrnia de hiat i incontinència urinària, i la prevenció de problemes renals i gastrointestinals, que es poden prevenir mitjançant la cirurgia si s’actua a temps.

Altres tractaments de l’obesitat oferts per Clínica Diagonal són l’assessorament nutricional, que analitza el perfil del pacient i ofereix alternatives en nutrició adaptades a les seves necessitats personals, juntament amb un seguiment dietètic i psicològic, i els tractaments endoscòpics (com la pilota gàstrica o l’endo-sleeve) que redueixen la capacitat de l’estómac i permeten una pèrdua de pes duradora, generant una sensació de sacietat precoç que ajuda el pacient a complir els seus objectius de salut.