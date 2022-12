Clínica Diagonal recomana cures especials per a la pell a l’hivern

A l’hivern, a causa de les baixes temperatures, la pell és un dels òrgans que pateix més, per la qual cosa des de la unitat dermatològica de la Clínica Diagonal de Barcelona destaquen la importància de cuidar l’òrgan més extens del nostre cos, especialment els mesos més freds i, sobretot, a les parts exposades: rostre, coll i mans. Per això, des de Clínica Diagonal recomanen per mantenir la pell sana en aquesta època de l’any dutxar-se amb aigua tèbia. Els experts de la unitat de dermatologia expliquen que ha de ser curta (entre 5 i 10 minuts) i amb aigua tèbia.

Dutxa

“Encara que amb el fred ens vingui més de gust una dutxa amb aigua calenta, la temperatura hauria de rondar els 30 i 35 graus centígrads”, asseguren els dermatòlegs de la clínica. Perquè una dutxa a més de 38 graus pot contribuir que es ressequi la nostra pell i facilitar la formació d’èczemes.

Indiquen que és recomanable no dutxar-se més d’una vegada al dia i que és important utilitzar gels suaus o substituts de sabó (gel syndet) sense esponja, usant únicament la mà per aplicar-ho i aclarir-ho.

Calefacció

Com amb l’aigua de la dutxa, la temperatura ambiental també afecta la pell. De fet, des de Clínica Diagonal insisteixen a mantenir la temperatura de la calefacció sobre els 21 graus centígrads per mantenir la humitat relativa de 40 a 50%, ja que “quan els ambients són més secs i la temperatura de la calefacció és alta es pot notar sequedat a la pell, el nas i els ulls”. També és important evitar els canvis bruscos de temperatura, que poden portar al trencament de capil·lars a la cara, especialment a les galtes.

Hidratar

El millor moment per hidratar la pell és en sortir de la dutxa després d’eixugar-la amb petits tocs de tovallola. Els professionals de Clínica Diagonal també destaquen la importància de protegir cada dia la barrera de la pell amb l’ús de cremes hidratants.

Cal no oblidar-se de la cara. Des de Clínica Diagonal els professionals incideixen que cal triar una crema hidratant en funció del tipus de pell. Si bé és cert que les pells greixoses resisteixen millor als canvis de temperatura i al fred, és important fer servir gels suaus i hidratar amb cremes lliures de greix.

Per altra banda, les pells normals o seques necessitaran textures més riques. Especial menció per als llavis, que s’han d’hidratar amb bàlsam labial a l’hivern, ja que amb les baixes temperatures i per la seva exposició es ressequen amb facilitat.

Fotoprotecció

L’habitual és fer servir fotoprotectors a l’estiu quan arriba la calor i el sol es veu més agressiu, però a l’hivern també cal protegir-se de la radiació ultraviolada.

Tal com recomanen des de Clínica Diagonal, cal fer servir fotoprotectors UVB i UVA SPF50+ i reaplicar-lo cada 3-4 hores. Els especialistes adverteixen que si practiquem esports de neu és molt important protegir la pell, ja que a la neu es reflecteix el 80% de la radiació solar i s’incrementa la quantitat de raigs UV a què estem exposats.

Teixits transpirables

Segons els especialistes en dermatologia de la clínica, la roba que es tria a l’hivern també és important per a la pell. És millor fer servir teixits transpirables i vestir-se per capes per poder adaptar-nos a la temperatura. Com indiquen els experts, “l’excés de roba o roba molt oclusiva contribueix a una sudoració excessiva i ens pot causar problemes a la pell com ara fol·liculitis a l’esquena”.

Aquests són els cinc consells bàsics per mantenir la salut de la pell a l’hivern. De fet, és important tenir-ne cura en qualsevol època de l’any: per mantenir-la hidratada i protegir-la de les agressions externes, ja sigui el fred, la calor, la humitat o els raigs UV.