Clínica Diagonal destaca el seu “servei mèdic integral de qualitat” en les seves més de 30 especialitats

En el marc del Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal, que se celebra el 12 de desembre per a conscienciar sobre la necessitat de comptar amb sistemes de salut sòlids, resilients i assequibles, Clínica Diagonal va destacar que presta una atenció integral per a la cura de la salut i per fomentar el benestar físic i mental dels pacients a través dels seus diferents serveis.

El centre hospitalari Clínica Diagonal ofereix un servei de qualitat a través d’un equip mèdic expert i amb el suport de la tecnologia més avançada. En aquesta línia, la clínica disposa de solucions per a cobrir totes les necessitats de salut dels pacients, amb més de 30 especialitats diferents i sis unitats especialitzades liderades per experts en la cura de les persones.

Una de les unitats especialitzades de Clínica Diagonal és la Unitat de Diabetis, que ha estat inaugurada recentment per un equip multidisciplinari centrat a abordar aquesta malaltia.

La unitat conjumina quatre especialitats per al tractament dels seus pacients: endocrinologia, per al diagnòstic de la malaltia, de l’inici i de l’ajust del tractament, així com del seu seguiment i gestió de la possible medicació; traumatologia, per al control del peu diabètic, malaltia que pot aparèixer a causa de la diabetis; nutrició, especialitat responsable de dissenyar una dieta específica segons l’estil de vida i el tipus de diabetis de cada pacient, i infermeria, per a la prevenció, educació i seguiment de la malaltia, així com de la coordinació entre especialitats.

La nova Unitat de Diabetis de Clínica Diagonal també compta amb altres especialitats que intervenen per a poder abordar la malaltia de manera òptima, ja que aquesta afecta l’organisme a diferents nivells. Així, segons el tipus de diabetis, el pacient pot acudir a les àrees Vascular, Nefrologia, Oftalmologia, Neurologia i Podologia -en el cas de pacients que sofreixen dempeus diabètic-.

Amb aquesta nova unitat implantada per la clínica, existeix un millor control i maneig de la diabetis, ja que es prevé, acompanya, tracta i controla la malaltia de cada pacient de manera personalitzada i coordinada. A través del nou equip de professionals experts en l’àrea, els pacients adquireixen més coneixements sobre la seva malaltia per a poder gestionar-la amb més facilitat.

A més de la Unitat de Diabetis, Clínica Diagonal disposa d’altres unitats especialitzades, com el Comitè de Tumors Toràcics, que es reuneix per a avaluar cadascun dels casos dels pacients per a obtenir una major precisió del diagnòstic i del tractament; la Unitat de Tractaments Endoscòpics de l’Obesitat i la Unitat per al Control i Seguiment de Pacients post-COVID-19.

Especialitats

En total, el centre hospitalari de Clínica Diagonal compta amb 38 especialitats per a prevenir, diagnosticar i tractar les diferents malalties eficaçment. Entre les més destacades es troben cardiologia; cirurgia general i digestiva; medicina estètica; ginecologia i obstetrícia; dermatologia; neurologia; oncologia; endocrinologia i nutrició; medicina preventiva i psicologia.

D’altra banda, la clínica té una àmplia àrea quirúrgica, amb nou quiròfans equipats amb els últims avanços tecnològics, en la qual despunten la cirurgia estètica, pediàtrica, toràcica, vascular i maxil·lofacial.

Des de Clínica Diagonal es posa l’accent en la importància de la detecció precoç de les malalties, una qüestió clau per a garantir i augmentar les possibilitats d’èxit dels tractaments, reduint així les complicacions i seqüeles de la malaltia com dels mateixos tractaments.

Per aquest motiu, va explicar que un dels objectius del centre hospitalari és “oferir un servei d’excel·lència a través de la tecnologia d’última generació per a realitzar exploracions complementàries”. En aquest sentit, la clínica disposa de diferents proves diagnòstiques com a ecografies, endoscòpies, electrocardiogrames i diagnòstic per la imatge, per a detectar o prevenir possibles malalties.