Clínica Diagonal avisa sobre el risc de les dietes miraculoses post-Nadal

Les festes nadalenques han estat acompanyades decopiosas menjars familiars o de treball en les quals es pot haver descurat la dieta. Per a reprendre les bones rutines i compensar els excessos de les últimes setmanes, els especialistes en nutrició de la Clínica Diagonal de Barcelona aconsellen una sèrie de pautes entre les quals destaquen recuperar una dieta equilibrada, fer exercici físic diari i hidratar-se adequadament.

Així mateix, recomanen evitar les denominades dietes miraculoses, que poden comportar greus problemes per a la salut. Per a algunes persones, el pes guanyat durant les festes nadalenques pot suposar una mera anècdota, però per a moltes altres que intenten bregar amb el sobrepès pot significar un pas enrere en el seu esforç.

Per això, per a mantenir un pes saludable, els experts de la clínica recomanen seguir una dieta mediterrània personalitzada i evitar els productes cremadors de greix.

Les dietes equilibrades han d’adaptar-se a les necessitats i característiques de cada persona i ser riques en fruita, verdura, grans integrals i grasses cardiosaludables. Segons els especialistes, per a aquests mesos de fred que queden per davant també es poden incloure en la dieta cremes vegetals i brous.

Exercici i hidratació

L’exercici físic diari és un altre dels principals consells aportats pels nutricionistes de Clínica Diagonal per a seguir uns hàbits de vida saludables. De fet, per a aquests professionals l’exercici físic és un factor molt important que farà triomfar a mitjà i llarg termini als qui vulguin mantenir-se en bona forma. La freqüència ha de ser regular, encara que pot variar en funció de la persona. No obstant això, els experts del centre hospitalari recomanen practicar esport un mínim de tres vegades per setmana.

Al costat de la dieta i l’exercici, els experts de Clínica Diagonal recorden que la hidratació és fonamental per al correcte funcionament de l’organisme. En aquesta línia, aconsellen beure entre 1,5 i 2 litres d’aigua al dia.

Precaució amb les dietes miraculoses

Els nutricionistes de la clínica adverteixen, a més, sobre la importància de no caure en l’efecte anomenada de les conegudes com a dietes miraculoses, que solen ser temptadores per a algunes persones que volen perdre pes.

No obstant això, els professionals de Clínica Diagonal alerten que aquestes dietes miracle no tenen en compte la repercussió o els efectes que poden arribar a produir en la salut de cada persona. Tal com indiquen els experts, al principi la pèrdua de pes és ràpida perquè el cos perd aigua i proteïnes, però es recupera amb facilitat en caure en qualsevol tipus d’excés.

En tot just unes setmanes aquestes dietes presenten resultats sense esforç, però no inclouen cap mena de reeducació alimentària. Posen l’organisme en estat d’alerta continu, per la qual cosa seguir aquestes dietes durant llargs períodes pot resultar perjudicial per a la salut.

Entre les possibles conseqüències, des de Clínica Diagonal apunten al desenvolupament de malalties cardiovasculars, diabetis, fallada renal i hepàtica, hipotensió o hipoglucèmia reactiva, entre altres. A més, amb la reducció de les quilocalories que es consumeixen al dia, també poden veure’s alterats els nivells de minerals, vitamines i electròlits de l’organisme. Altres conseqüències associades a aquestes dietes són la reducció de la massa muscular, nàusees, sequedat en la pell, pèrdua de cabell, insomni, ansietat i depressió.

Per això, seguir una d’aquestes dietes miraculoses no és saludable, ja que cada organisme necessita consumir diferents dosis de quilocalories diàries en funció de les seves característiques. El camí per a aconseguir un pes saludable requereix d’esforç i d’una correcta educació alimentària.

En Clínica Diagonal van indicar que ofereixen tractaments dietètics pautats per dietistes, nutricionistes i altres professionals multidisciplinaris com a especialistes endocrinologia i psicologia. Amb aquests processos, s’ofereixen tractaments personalitzats per a cada pacient, tenint en compte les seves necessitats i característiques.