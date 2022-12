Clínica Diagonal aposta per Da Vinci, el robot quirúrgic de màxima precisió￼

Clínica Diagonal va destacar aquest dilluns que disposa d’un dels sistemes quirúrgics més precisos del món. Es tracta de Da Vinci, el robot quirúrgic capaç de fer moviments “impossibles” per a l’ésser humà i que contribueix a “augmentar la precisió dels mèdics cirurgians, proporcionar més seguretat al pacient i millorar la seva recuperació després de les intervencions”.

L’entitat va assenyalar que “gràcies als braços del robot quirúrgic”, els especialistes de Clínica Diagonal duen a terme intervencions amb màxima precisió i mínimament invasives, la qual cosa permet ampliar la capacitat de moviment del cirurgià i minimitzar els efectes associats al postoperatori i a la recuperació del pacient.

A més, Da Vinci està dotat d’una ergonomia millorada, de visió 3D, i està dissenyat per a seguir sempre les ordres del cirurgià per control remot. D’aquesta manera, el sistema robòtic transmet als braços de Da Vinci el moviment de les mans del cirurgià.

AVANTATGES

L’ús del robot Da Vinci en les intervencions destinades a l’extirpació de tumors en Clínica Diagonal redueix, afegeix, la taxa de teixits en els quals persisteixi el càncer, augmentat així les garanties d’èxit en l’extirpació del tumor i en la curació de la malaltia.

Així mateix, l’ús del robot danya menys estructures vasculars i nervioses al voltant dels òrgans que intervenen en l’operació, per la qual cosa es redueixen els riscos operatoris. “A més, el robot de la clínica és capaç de reconstruir els òrgans afectats per la intervenció en molt menys temps que les tècniques quirúrgiques convencionals”, indica la clínica. D’aquesta manera, les complicacions mèdiques postoperatòries disminueixen “considerablement” i s’assegura la preservació de la funció dels òrgans del pacient.

Una altra dels avantatges proporcionats per aquesta tecnologia que cita és la precisió en les cirurgies, ja que mitjançant l’ús d’un monitor es pot visualitzar el reg sanguini dels òrgans i teixits afectats en l’operació quirúrgica, la qual cosa contribueix a facilitar i agilitzar la presa de decisions dels cirurgians.

En aquest sentit, la precisió del robot contribueix a augmentar la seguretat en les operacions i a reduir el dolor i les molèsties postoperatòries. “Aquests avantatges afavoreixen la reincorporació del pacient a les activitats de la seva vida quotidiana”, subratlla.

ESPECIALITATS

Clínica Diagonal ha implementat aquesta tècnica quirúrgica en diverses especialitats amb metges acreditats. Entre aquestes especialitats es troben urologia, on es realitzen cirurgies de pròstata, ronyó i bufeta urinària; ginecologia, per a histerectomies, cirurgies oncològiques d’annexos o per endometriosi profunda; cirurgia general, on es duen a terme cirurgies de l’obesitat, per càncer colorectal o colecistectomías (vesícula biliar); cirurgia toràcica, per a tumors de mediastí i de pulmó, i otorrinolaringologia.

Clínica Diagonaol va explicar que l’ús de Da Vinci ha donat molt bons resultats en les intervencions de càncer de pròstata, que necessiten una extirpació total de la glàndula prostàtica. Així, la cirurgia assistida ofereix al cirurgià la possibilitat d’aplicar les millors tècniques de la cirurgia tradicional a través d’un mètode mínimament invasiu.

En totes les intervencions quirúrgiques, la tecnologia adoptada pel robot Da Vinci permet fixar l’instrumental quirúrgic en un aparell robòtic controlat remotament per l’especialista mitjançant una consola. Aquesta tècnica amplia la capacitat de moviment durant la intervenció i redueix el marge d’error del pols del mèdic cirurgià. Així mateix, la durada de la intervenció mitjançant cirurgia assistida depèn de l’àmbit mèdic al qual pertany i de la complexitat de la intervenció.

El robot quirúrgic Da Vinci va ser desenvolupat per una empresa nord-americana i aprovat l’any 2000 per l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units. És el robot que més presència té en els quiròfans del món. Va rebre el seu nom en honor al robot humanoide dissenyat per Leonardo da Vinci en 1495.