Claus per a la reclamació òptima d’indemnitzacions per accidents de trànsit

L’any 2022 va finalitzar amb més de 1.100 persones mortes a les carreteres espanyoles a conseqüència d’accidents de trànsit, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT). A aquesta xifra, superior a la del 2021 (965 morts), se sumen un gran nombre de lesionats que, en el context d’episodis tan traumàtics com aquest tipus d’accidents, han d’afrontar la reclamació d’indemnitzacions.

Aquests tràmits, que solen realitzar les companyies asseguradores contractades pels mateixos conductors, requereixen assistència i assessorament legal específic, una circumstància que, de vegades, a causa dels grans volums amb què treballen les companyies, pot no donar-se, segons advocats experts a la reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit.

Victor Climent, CEO de Calculatuindemnització, la startup legaltech especialitzada en la tramitació en línia d’aquest tipus de reclamacions, destaca la importància de revisar qüestions transcendentals per a l’obtenció de les màximes indemnitzacions, com els drets ocults a les pòlisses d’assegurances contractades.

“És imprescindible conèixer bé les pòlisses d’assegurances contractades i analitzar l’abast de les cobertures, saber què inclou cadascuna, des de la gestió de les despeses sanitàries i el tractament rehabilitador fins als danys materials del vehicle, prestant també especial atenció a la cobertura de la defensa jurídica i el tractament que es dona al dret de lliure elecció d’advocat”, va indicar Climent. Tots aquests elements “influeixen en l’optimització de recursos per a la futura reclamació sobre la base de les lesions sofertes”.

Un altre dels consells dels experts per a aquest tipus de reclamacions és no esperar que les companyies asseguradores facin el primer pas, prioritzant la reclamació des de màxims. En aquest sentit, recomanen que un professional especialista del sector del dret de la circulació lideri la reclamació de la indemnització.

Aquests advocats vetllen per interposar una reclamació justificada i amb fonament que permeti entrar en una negociació amb la companyia contrària des d’una posició de màxims, “complint les màximes garanties en matèria de drets i evitant l’abús de les proposicions baixistes que plantegen les companyies asseguradores del sector”, va subratllar el CEO de Calculatuindemnització.

Una altra de les qüestions a tenir en compte a l’hora de reclamar una indemnització per accident de trànsit és la possibilitat de reduir els terminis de cobrament. En aquest sentit, advocats especialistes assenyalen que en molts casos els terminis de recepció d’aquest tipus d’indemnitzacions es poden escurçar fins a un 70% si es fan les gestions pertinents.

Indemnitzacions ajustades

Els professionals de la reclamació també incideixen en la necessitat garantir que les indemnitzacions rebudes s’ajusten a la gravetat de cada accident de trànsit. Les seqüeles derivades dels sinistres poden arribar a afectar la qualitat de vida de les persones lesionades, tant al dia a dia com a l’àmbit professional. En aquest sentit, les indemnitzacions, encara que no solucionen el problema, suposen cert alleujament per als afectats, que poden organitzar la seva vida a mitjà termini.

Des del sector estimen que les indemnitzacions gestionades per advocats especialistes i particulars solen ser un 30% superiors a les tramitades per advocats de companyia.

D’altra banda, els advocats especialitzats en indemnitzacions asseguren que la reclamació ha de començar el dia de l’accident de trànsit, ja que les asseguradores estan predisposades a negociar i tancar els expedients des del començament. Per això, els experts recomanen no esperar tenir l’alta mèdica o laboral, i així evitar demorar el procés de reclamació.

Aquest error és més perjudicial en el cas dels accidents greus, ja que el lesionat perd la possibilitat de sol·licitar pagaments a compte, que suposen un cert alleugeriment per als afectats.

Els experts en la reclamació d’indemnitzacions per accident de trànsit recorden que, tal com estableix la Llei del contracte d’assegurança, qualsevol accidentat té plena llibertat per designar l’advocat que vulgui, perquè el representi en la reclamació de la indemnització. Per tant, tots els conductors tenen l’opció d’acudir a bufets d’advocats especialistes en accidents de trànsit per iniciar aquest tipus de processos amb totes les garanties.