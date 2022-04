La classe mitjana del pàdel acusa la junta directiva de falta d’“empatia”

Les bones intencions i la suposada unitat entre els jugadors professionals de pàdel han saltat per l’aire tot just començar. Si en el comunicat inicial emès el mes d’octubre passat, els set fundadors de l’Associació de Professionals de Pàdel (PPA) feien una crida a tots els jugadors “per a treballar units”, la unilateralitat en les primeres decisions de la seva junta directiva ha derivat en una fractura en temps rècord entre l’elit, conformada pels palistes que ocupen els primers llocs del rànquing, i una classe mitjana que comença a no sentir-se representada pels interessos de les grans estrelles.

El solapament en el calendari de proves instigat des de la Federació Internacional (FIP) ha estat el principal detonant de la divisió. Com ja succeís amb el primer torneig WPT Challenger de la temporada disputat a Getafe i la prova inaugural de la recentment creada Premier Padel –impulsada des de la FIP, amb el suport de Qatar i Nasser al-Khelaïfi–, l’ens que presideix l’italià Luigi Carraro ha tornat a contraprogramar (amb el vistiplau de la junta de la PPA) al circuit que permet als jugadors amb menor puntuació (a partir de la novena posició del rànquing inclosa en el circuit femení, i de la tretzena en el masculí) sumar punts i ajustar encara més la classificació general de World Padel Tour.

Concretament, en la seva tercera prova de la temporada, el WPT Challenger de Mallorca, que es disputarà en la Rafa Nadal Academy entre el 21 i el 29 de maig, i que va ser presentat el passat cap de setmana amb l’astre de Manacor i Carlos Moyá exercint d’amfitrions davant algunes de les millors pales del torneig com Patri Martínez, Carolina Navarro, Mapi i Maco Sánchez Alayeto, Mari Carmen Villalba, Bea González, Sofi Saiz, Aranza Osoro i Lucía Sainz, en el quadre femení; i Javi Garrido, Coki Nieto i Rafa Méndez, en el masculí.

No obstant això, i després d’haver compartit la seva il·lusió per participar en una prova del WPT Challenger en un escenari com la Rafa Nadal Academy, els dos primers es veuran obligats a desdir-se o a veure’s exposats a una expulsió de la PPA, després que la FIP anunciés hores després i per sorpresa la celebració d’una nova prova de la Premier Padel a Roma en les mateixes dates. Una decisió que tant Garrit com Nieto no van encaixar de bon grat.

El tercer jugador del quadre masculí present el passat cap de setmana a Palma, Rafa Méndez, pot considerar-se la primera víctima col·lateral del solapament de proves orquestrat des de la FIP amb la complicitat de la junta de la PPA, i el primer a mostrar públicament en una entrevista en Ràdio Marca el seu “descontentament amb l’associació de jugadors”.

Cenyint-se al contracte que li uneix amb el seu espónsor principal (NOX) i patrocinador de WPT Challenger, el palista espanyol va decidir no acudir al Major de Doha i representar a la seva marca a Getafe, circumstància que li va valer l’expulsió automàtica de la PPA. “Vaig ser dels primers que em vaig associar”, admet, al mateix temps que revela que aquest fet obliga els jugadors “a comprometre’t a disputar les deu proves de la Premier Padel”.

No obstant això, el solapament de tornejos el va obligar, tal com succeirà en unes setmanes amb Garrit i Nieto, a triar. “El més important en l’esport són els valors, i el fet que, perquè no vaig poder anar al primer torneig de Doha, em diguin que haig de fer un pas al costat i em convidin a sortir de l’associació, deixa molt a desitjar”, va assegurar el palista andalús establert a Valladolid, qui és de l’opinió que “perquè una associació sigui real, ha de defensar a tots els jugadors”.

Així mateix, Méndez va lamentar la falta de “empatia” i de “enteniment” per part dels membres de la junta, i va qüestionar a més que la PPA sigui el capdavanter de la llibertat que diu ser per als professionals del pàdel. “Realment hi ha tanta llibertat com es compta? Si n’hi hagués, s’hauria d’entendre la meva situació”, va concloure.