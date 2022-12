Cipri Quintas parla en el seu últim llibre d”El secret del veritable èxit’

Cipri Quintas (1966), empresari, conferenciant i conseller, torna amb un nou llibre Sawubona. El secret del veritable èxit’, que és “rodejar-te de bons amics i deixar que aquests t’ajudin i et portin a coll quan les coses es torcen”.

Un llibre del qual el cent per cent dels drets d’autor aniran destinats a una petita clínica que Quintas té a Uganda. Molt involucrat al Tercer Sector des de fa més de 30 anys, Quintas és president de la Fundació Alares, és al Consell i al Patronat de diverses fundacions i ONG. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut més de 20 reconeixements per la tasca solidària i social.

‘Sawubona’ és una salutació en llengua zulu que usen les tribus de la regió de Natal, a Sud-àfrica. El seu significat literal és “jo et veig”, però va molt més enllà: serveix per crear tribus unides i fortes, formades per persones i compromeses amb el bé comú i condueix al veritable èxit a la vida.

Cipri Quintas anima a recuperar la saviesa ancestral de les tribus i explica com portar el concepte Sawubona a l’interior de les persones, les relacions i els negocis. Intenta fer-ho amb l’exemple propi. Un missatge senzill que intenta arribar als lectors amb sinceritat, vulnerabilitat i humilitat, pilars en què es fonamenta aquesta obra i la filosofia del seu autor.

En el seu missatge, Quintas insisteix que la felicitat és “donar-te als altres i a la vida, invertir en el cor de les persones que t’envolten, guanyar-te la seva confiança i recórrer el camí al seu costat. No deixar de jugar mai i basar les teves relacions en l’amor i la generositat. Perquè una vida d’èxit és aquella que deixa un llegat de bondat, i no hi ha miracles pel mig. La força que ho farà possible és dins de cada persona”.

Empresari des dels 18, Cipria va iniciar la seva trajectòria al món de l’oci i la restauració amb 21 anys i des de llavors ha obert més de 25 locals. Actualment, és soci i fundador del Grup Silk, dedicat a l’hostaleria, i el 2009 va cofundar Valor de Ley, una de les agències de màrqueting digital pioneres a Espanya. És, així mateix, fundador de Tesón, on desenvolupa la seva activitat com a assessor i creador de sinergies entre empreses, especialitzat en àrees de persones, lideratge i humanització de companyies. També està involucrat en projectes de noves tecnologies.

Considerat com un dels experts més grans de ‘networking’ en parla hispana, amb una agenda de més de 8.000 contactes que per a ell representen el seu tresor més gran, es defineix com a SEO de persones: connecta i posiciona els seus contactes, perquè s’ajudin i es complementin. També és autor del bestseller ‘El llibre del Networking’, del qual ja porta 17 edicions i que recull la seva pròpia filosofia “Networking amb cor”.