CIP aconsegueix 6.000 milions en el primer tancament del seu fons flagship

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), un dels principals inversors en renovables a Espanya, va aconseguir el 30 de juny de 2023 el primer tancament del seu cinquè fons flagship, Copenhagen Infrastructure V (CI V), amb 5.600 milions d’euros en compromisos de capital rebuts, la qual cosa li situa en el bon camí per a aconseguir el seu objectiu de 12.000 milions d’euros i convertir-se així en el major fons del món dedicat a les energies renovables.

Un nodrit grup de destacats inversors institucionals de tota Europa continental, els països nòrdics, el Regne Unit, Amèrica del Nord i la regió Àsia-Pacífic van participar en el primer tancament del fons CI V.

Recolzat pel fort apetit d’inversors addicionals ja en procés, el fons va camí d’aconseguir el seu objectiu de 12.000 milions d’euros i està cridat a convertir-se en el major fons mundial dedicat a inversions en infraestructures greenfield d’energies renovables.

Amb presència a Espanya des de fa tres anys a través de quatre fons, i oficines a Madrid, CIP ve desenvolupant una de les carteres de projectes de renovables més importants del sector al nostre país, amb una capacitat per sobre dels 6,5 GW en desenvolupament.

CIP és propietari d’un dels majors parcs eòlics en operació a Espanya (Monegros, Aragó), de 487MW, i en els pròxims mesos iniciarà la construcció del Projecte Teruel, un parc eòlic d’aproximadament 800 MW a Terol (Aragó).

A més, és promotor del Projecte Catalina, un projecte d’hidrogen verd a gran escala líder en el món que desenvoluparà plantes combinades d’energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica de 1,1 GW i un electrolizador de 500 MW, situat a Andorra (Terol), i que estarà connectat a una planta d’amoníac verd a través d’una canonada d’hidrogen d’aproximadament 220 km.

“Estem encantats amb la confiança que continuen dipositant en CIP els nostres inversors actuals, i ens complau donar la benvinguda a la nostra plataforma d’energies renovables a nombrosos inversors nous. Aconseguir gairebé 6.000 milions d’euros en el primer tancament és una prova de la importància del fons i de la confiança dipositada en el nostre enfocament industrial de les inversions en infraestructures energètiques. Amb el seu enfocament greenfield i la seva àmplia i diversificada cartera, CI V té el potencial de contribuir significativament i accelerar la transició energètica a escala mundial, al mateix temps que genera forts retorns per als nostres inversors”, va afirmar Jakob Baruël Poulsen, soci director de CIP.

L’estratègia d’inversió és una continuació dels fons flagship predecessors CI I, CI II, CI III i CI IV aplicant el mateix enfocament de creació de valor industrial de provada eficàcia, segons el qual els projectes s’inicien en una fase primerenca, reduint i optimitzant significativament els riscos, abans del començament de la construcció, per a captar l’atractiva prima dels projectes totalment nous.

El fons se centrarà en inversions greenfield en infraestructures d’energies renovables a gran escala. Té un abast mundial i pretén diversificar les inversions en tecnologies com l’eòlica marina contractada, l’emmagatzematge d’energia, l’eòlica terrestre i la solar en països de l’OCDE de baix risc, a Amèrica del Nord, Europa Occidental i Àsia-Pacífic.

“Creiem que el moment del mercat per a la inversió de CI V és favorable. La forta i accelerada demanda de noves infraestructures renovables per a garantir la independència energètica i complir els ambiciosos compromisos climàtics crea noves oportunitats d’inversió. El fons i CIP estan ben posicionats per a captar les atractives oportunitats del mercat, recolzats per la nostra sòlida i àmplia trajectòria, el nostre gran equip d’industrials experimentats i la nostra cartera, una de les majors del món de projectes d’energies renovables greenfield. La nostra gran cartera d’inversions i les nostres àmplies capacitats en totes les principals tecnologies renovables, així com la nostra presència en tots els mercats clau, ens permeten seleccionar els millors projectes per al fons i construir una cartera ben diversificada”, va assenyalar Jakob Baruël Poulsen.

Sobre la base de la cartera actual, CI V té com a objectiu afegir a la xarxa una capacitat estimada de 20 GW de noves energies netes, suficient per a proveir a més de 10 milions de llars mitjanes amb energia renovable, la qual cosa correspon a evitar anualment 15 milions de tones mètriques de CO₂.