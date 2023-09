Cinven i Label Investments venen Planasa a EW Group

Cinven, empresa internacional de capital privat, va anunciar aquest dijous la venda de Planasa a EW Group, un grup internacional de propietat familiar, amb negocis en genètica, salut, diagnòstic, nutrició i alimentació. Els detalls financers de la transacció no són públics. Amb seu en Valtierra, Espanya, Planasa és especialista en R+D per a l’obtenció de varietats de fruits vermells d’última generació, com a nabius, mores, gerds i maduixes, que s’adapten millor a les necessitats dels agricultors, distribuïdors i consumidors de tot el món.

Planasa, a través de les seves operacions de viver, posa a la disposició dels productors les seves varietats de plantes especialitzades, garantint la provisió de plantes d’alta qualitat brinda un suport tècnic continu als seus clients, assegurant que les seves varietats rendeixen al més alt nivell. La companyia compta amb sis centres de R+D a Europa, Mèxic i els EUA i ha invertit més de 25 milions d’euros en R+D en els últims cinc anys. Planasa opera en més de 25 països i proveeix als clients des dels seus 13 vivers a Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia.

L’equip regional de Cinven ha treballat en estreta col·laboració amb el seu equip del sector de consum en la identificació de Planasa com una oportunitat d’inversió atractiva. Planasa destaca per la seva posició de lideratge, el seu sòlid historial de creixement i les prometedores perspectives de mercat derivades del major consum global de fruits vermells. Des que va adquirir Planasa al gener de 2018, Cinven ha treballat en estreta col·laboració amb l’equip directiu per a aconseguir un sòlid acompliment, a través de suport a la transformació del negoci passant de ser un proveïdor predominantment de planta en viver i productes frescos; desenvolupament i comercialització de noves varietats de fruits vermells a través d’una important inversió en R+D, incloses varietats més resistents a condicions climàtiques i agrícoles adverses, com a sequeres, plagues o malalties, ajudant així a reduir el consum d’aigua i fertilitzants i minimitzant el desaprofitament d’aliments; adquisició d’Advanced Berry Breeding, un grup holandès de desenvolupament varietal de gerds amb una cartera complementària de varietats de gerds; professionalització de les operacions dels vivers a través de la inversió en la digitalització del camp i millores contínues en les operacions i contínua expansió internacional per a enfortir les posicions de mercat de Planasa en l’àmbit mundial, inclosa l’expansió de les principals categories de fruits vermells a Mèxic, el Perú, la Xina, els EUA i el Marroc.

Miguel Segura, director sènior de Cinven, va assegurar que “els equips ibèrics i de consum de Cinven han treballat junts per a ajudar a Planasa a créixer internacionalment, consolidar el seu lideratge en la categoria del desenvolupament varietal de fruits vermells a través de l’expansió amb noves varietats de nabius i mores, i portar els seus sistemes i equip al següent nivell. Ha estat una col·laboració reeixida i estem molt contents de veure que EW Group continuarà recolzant en la mateixa direcció”.

Per part seva, el Ceo de Planasa va asseverar que “Cinven ha brindat un gran suport a Planasa durant els últims cinc anys. Amb l’orientació i la inversió de Cinven, hem professionalitzat les nostres operacions, ampliat la nostra presència internacional i innovat la nostra gamma de productes per a convertir-nos en un líder mundial en el nostre mercat. Ens agradaria agrair a l’equip de Cinven per la seva perspectiva estratègica i suport financer, als nostres empleats per la seva dedicació i compromís amb la nostra missió, i als nostres clients, proveïdors i altres socis per la seva contínua col·laboració i la confiança dipositada en nosaltres. Esperem treballar estretament amb els nostres nous propietaris i estem segurs que aquesta associació ens permetrà portar les activitats de desenvolupament varietal de Planasa a un nivell encara més alt”.

Finalment, Dirk Wesjohann, de EW Group, va comentar que “l’adquisició de Planasa suposarà una fita per al nostre grup familiar, ja que ens permet expandir estratègicament les nostres activitats a l’àrea del desenvolupament varietal de plantes i vegetals, oportunitat que portem perseguint diversos anys. Estem convençuts que Planasa, amb les seves varietats genètiques innovadores i lideris en el mercat, el seu equip directiu altament qualificat i dedicat, i la seva presència global única, és la plataforma ideal per a l’expansió de EW Group en el desenvolupament de noves varietats de fruites i hortalisses”.