Cinven negocia comprar la majoria de Euro Techno Com Group

La signatura internacional de capital privat Cinven ha anunciat la compra d’una participació majoritària en Euro Techno Com Group a Carlyle, per un import que no s’ha fet públic, i la venda de Envirotainer a EQT i Mubadala, per un valor empresarial d’aproximadament 2.800 milions d’euros, segons ha anunciat la companyia.

Respecte a les negociacions exclusives per a adquirir una participació majoritària en Euro Techno Com Group (ETC), un distribuïdor especialitzat en finestreta única per a la indústria de les telecomunicacions i les infraestructures tecnològiques, Cinven ha assenyalat que el fundador i CEO, Cédric Varasteh, conservaria una participació significativa.

ETC Group és un líder mundial i soci en el disseny, adquisició i distribució de materials, eines i equips utilitzats pels operadors de telecomunicacions i els seus subcontractistes per a instal·lar, construir i mantenir infraestructura amb filferro i sense fil i una altra infraestructura digital. Amb seu a França, té uns 1.100 empleats i uns 14.000 clients, principalment a Europa i els Estats Units. Cinven té una sòlida trajectòria en el sector de telecomunicacions, amb inversions com MásMóvil o Ufinet a Espanya.

D’altra banda, Cinven anuncia que com a part de la venda de Envoritanier (que realitza amb Novo Hòldings), els accionistes actuals de la companyia tindran l’oportunitat de reinvertir en el negoci com a accionistes minoritaris.

Envirotainer és una un proveïdor global líder de serveis de càrrega aèria de missió crítica i temperatura controlada per a la indústria farmacèutica. La companyia sueca dissenya, fabrica i arrenda contenidors actius amb temperatura controlada, utilitzats principalment per al transport aeri de productes biofarmacéuticos. Amb una flota d’aproximadament 6.700 contenidors a tot el món, la companyia té més de 600 clients a tot el món, incloses moltes companyies farmacèutiques i biotecnològiques globals de primer nivell. Compta amb aproximadament 375 empleats i una extensa xarxa global de més de 60 estacions de servei.

Cinven, juntament amb el coinversor Novo Hòldings, va adquirir Envirotainer al setembre de 2018. Des de l’adquisició, Cinven i Novo Hòldings han treballat en estreta col·laboració amb la Companyia per a impulsar el seu sòlid desenvolupament en inversions en R+D+i, expansió internacional, millora de capacitats digitals, i millora de l’organització.