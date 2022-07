Cinven aconsegueix el tancament del Fons Financer Estratègic inaugural

La signatura internacional de capital privat Cinven ha anunciat el tancament final del seu Fons Financer Estratègic inaugural (Strategic Financials Fund ‘SFF’) amb 1.500 milions d’euros de capital total compromès.

El SFF es basa en la plataforma d’inversió de serveis financers líder de Cinven a Europa amb una estratègia d’inversió centrada en àrees en les quals Cinven ha desenvolupat una experiència d’inversió significativa com a segurs i reassegurances de vida i no vida, finançament especialitzat recolzat per actius, gestió de patrimonis, distribuïdors d’assegurances i altres proveïdors de serveis financers “capital light”.

Fonts del mercat assenyalen que la quantitat de 1.500 milions d’euros del capital compromès és un testimoniatge tant de la fortalesa de la franquícia de serveis financers com de la claredat del conjunt d’oportunitats i de la confiança dels inversors en l’estratègia del fons financer de Cinven. Recorden que la majoria de les noves estratègies no aconsegueixen aquest tipus de suport per al primer fons.

El SFF se centra en invertir en empreses amb un historial a llarg termini de creixement constant i generació de caixa en un ampli espectre del sector europeu de serveis financers, aprofitant l’extensa xarxa de relacions, habilitats d’originació i experiència de Cinven.

El SFF ha realitzat tres inversions fins avui: al març de 2021 en Miller, un corredor d’assegurances i reassegurances líder especialitzat, adquirit en associació amb GIC, el fons sobirà de Singapur; a l’abril de 2021 va ser Compri, un consolidador global especialitzat en llibres tancats de pòlisses d’assegurances no de vida, adquirit en associació amb British Columbia Investment Management Corporation, un dels majors inversors institucionals del Canadà; i al febrer de 2022 International Financial Group Limited (IFGL), un proveïdor líder d’assegurances de vida de productes d’estalvi transfronterers a llarg termini per a clients mòbils internacionals (pendent de finalització).

Cinven posseeix una de les principals franquícies d’inversió en serveis financers a Europa, havent desenvolupat la seva experiència durant més d’una dècada d’inversió. A més de les inversions de SFF, altres inversions en serveis financers de Cinven Funds inclouen Viridium, un consolidador especialitzat alemany de llibres d’assegurances de vida tancats; True Potential, un dels grups de serveis financers de més ràpid creixement i innovadors del Regne Unit; NewDay, una empresa líder en finances de consum del Regne Unit; i Premium Credit, un proveïdor líder al Regne Unit de finançament per a productes d’assegurances comercials i minoristes.

Les inversions anteriors en serveis financers de Cinven Funds inclouen Guardian Financial Services, Partenariat Assurance i Avolon.

Stuart McAlpine, soci gerent de Cinven, va dir que “durant més de 30 anys, Cinven s’ha centrat en la creació d’empreses de classe mundial utilitzant el seu enfocament europeu i la seva experiència especialitzada en el sector. Estem encantats d’haver aixecat el nostre Fons Financer Estratègic inaugural i ens agradaria agrair als inversors a llarg termini de Cinven pel seu continu suport, i donar la benvinguda als nostres nous inversors que han construït convicció en l’estratègia d’inversió del SFF. , la fortalesa de l’equip de SFF que hem construït i les capacitats úniques de Cinven en el sector de serveis financers”.

Per part seva, Caspar *Berendsen, soci de Cinven que lidera l’equip del Sector de Serveis Financers, va afegir que “el SFF es basa en l’historial comprovat de Cinven d’invertir en empreses europees de serveis financers establertes amb antecedents a llarg termini de creixement sostingut i generació d’efectiu. A través dels mandats d’inversió separats del fons insígnia de Cinven i el SFF, la franquícia de serveis financers de Cinven està ara més ben posicionada que mai per a fer costat als grans equips de gestió en la construcció de negocis en el sector de serveis financers europeu”.

Luigi Sbrozzi, soci i codirector de la SFF, va manifestar que “estem entusiasmats de celebrar el tancament final del SFF, que es troba en una posició única com un dels majors grups de capital dedicats exclusivament als serveis financers a Europa. Hem començat amb força ja, havent signat tres inversions SFF d’alta qualitat fins al moment i esperem continuar identificant oportunitats d’inversió futures atractives en les nostres àrees d’enfocament centrals de serveis financers”.