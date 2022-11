Cinc països membres de la FIP, afectats per la invitació de Catar al Mundial de pàdel￼

Alguns mitjans especialitzats s’han mostrat crítics amb la invitació “en l’últim minut” a l’equip masculí de Catar per al Mundial de pàdel que es disputa aquesta setmana en Dubái (Emirats Àrabs).

Aquests mitjans qüestionen el que consieran com un tracte de favor del president de la Federació Internacional (FIP), Luigi Carraro, cap a la de Qatar (QTF), dirigida per Nasser al-Khelaïfi.

La inclusió de Catar en el quadre format per França, Paraguai, Mèxic i Egipte ha obligat aquestes quatre seleccions a disputar un partit més en Dubái, amb el desgast que això podria suposar per als dos primers classificats del grup.

Publicacions com la francesa ‘Padel Magazine’ han titllat de “cruel” l’absència mundialista de països com, per exemple, Suècia, que fins i tot malgrat comptar amb dos palistes com Daniel Windhal (57) i Simon Vasquez (132) per davant del millor de Qatar en el rànquing FIP no ha estat convidada a disputar el torneig.

Una polèmica, l’origen de la qual es remunta a l’anunci del canvi de seu del Mundial FIP de nacions, ja que a causa “d’unes causes de força major” que van impedir a la Federació de Catar (QTF) organitzar l’esdeveniment en les dates previstes la FIP va traslladar la cita –a la qual havia aspirat d’inici també València– des de Doha a Dubái. Aquesta circumstància va motivar que el combinat de Qatar fos reemplaçat inicialment en el quadre masculí (ja que no compten amb un equip nacional femení) per la nova amfitriona, la selecció d’Emirats Àrabs.

Descontenta amb la seva exclusió del torneig, la QTF va impugnar la decisió de la FIP en sentir-se agreujada per no haver pogut disputar les mànigues classificatòries prèvies. Davant aquesta denúncia, i malgrat el contemplat en els seus propis estatuts, la FIP va decidir fer una excepció i ampliar sengles quadres dels 16 països que per norma han de participar en un Mundial fins als 17 (amb la inclusió també de l’amfitriona UAE en el femení). Una “situació excepcional”, a la qual s’ha acollit l’organisme internacional presidit per Carraro i que beneficia a la federació de Qatar que dirigeix Al-Khelaïfi, el soci i patrocinador des del fons Qatar Sports Investments (QSI) de la sèrie de tornejos Premier Padel impulsada aquesta temporada des de la FIP.v