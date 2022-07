Cinc joves lideren la revolució i transformació de l’economia espanyola

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha seleccionat a cinc joves emprenedors espanyols els negocis dels quals estan revolucionant el sector empresarial donant pas a companyies disruptives, innovadores i adaptades a les noves necessitats i hàbits de consum. Es tracta de Carlota Pi, Guillermo Alén, Óscar Pierre, Inés Arroyo i Pep Gómez. L’economia i les empreses espanyoles estan evolucionant cap a nous models de negoci, que aprofiten les tecnologies d’avantguarda i s’integren en l’anomenada economia digital per a donar respostes a les necessitats dels consumidors i de la societat en general.

Una transformació que està sent impulsada en gran manera per joves emprenedors espanyols, que des dels seus sectors d’activitat estan apostant per innovar i trencar les regles establertes.

Indica l’Institut Coordenades que es tracta d’un panorama laboral complex quant a l’accés a les oportunitats d’ocupació unida a l’excel·lent formació i el domini de les competències digitals, l’augment de la vocació emprenedora i una visió global i innovadora del sector empresarial ha fet que, en els últims anys, un de cada cinc joves espanyols estigui valorant crear el seu propi negoci, una cosa inèdita en la cultura dels espanyols

Aquesta tendència s’aferma, segons les últimes dades d’INE que revelen que només durant el mes de febrer de 2022, la creació d’empreses va augmentar un 5,1% més que en el mateix període de 2021.

“Els joves espanyols lideren el canvi i es posicionen per a ser un agent actiu en la transició cap a models de negoci sostenibles, amb llibertat per a dur a terme les seves idees creatives i innovadores, palanquejant el seu desenvolupament en la tecnologia i la maduresa digital”, explica l’Institut Coordenades. L’entitat ha seleccionat a cinc joves emprenedors espanyols els negocis dels quals “estan revolucionant el sector empresarial”.

Carlota Pi

Es la fundadora de HolaLuz, una alternativa sostenible a les elèctriques tradicionals. Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta emprenedora al costat dels seus dos companys de màster del IESE, Oriol Vila i Ferran Nogué, van decidir en 2010 fundar HolaLuz, una ‘startup’ que es presentava com a alternativa a les companyies elèctriques tradicionals centrada en la comercialització d’energia elèctrica d’origen 100% renovable i de gas.

L’empresa, que porta gairebé una dècada revolucionant el sector de l’energia elèctrica a Espanya amb el lema ‘La Revolució de les Teulades’, preveu aconseguir els mil milions de facturació en 2023 i arribar el milió de clients a Espanya.

Guillermo Alén

És el CEO i fundador de Getlife, segurs 100% ‘en línia’, accessibles a tothom i sense informes mèdics. Guillermo Alén, al costat de Yago Montenegro, són els dos emprenedors que estan darrere d’aquesta ‘insurtech’ que, des de setembre de 2021, està transformant la tradicional assegurança dels sectors de vida.

Amb un innovador producte 100% ‘en línia’ que cobreix fins a 700 malalties, accessible a tothom, fàcil d’entendre i sense necessitat d’informes mèdics, Getlife s’ha convertit en l’alternativa real a les assegurances de vida clàssic . Gràcies a l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades, en tan sols 5 minuts Getlife permet contractar una assegurança de vida en línia contestant a les preguntes d’un breu qüestionari.

Amb una plantilla de prop de 50 professionals, en tan sols un any ha aixecat set milions d’euros en dues rondes de finançament i espera arribar a nous mercats europeus a partir de setembre.

Inés Arroyo

És la fundadora i directora Creativa de Laagam, producció de moda sostenible basada en el ‘drop shipping’. Amb tan sols 22 anys, aquesta ‘influencer’ va decidir fer el salt empresarial al costat del seu germà en 2016 i va crear Laagam, una signatura de moda atemporal que aposta per una producció ètica amb proveïdors locals.

Laagam compta amb un model de negoci innovador i arriscat basat en el ‘drop shipping’, és a dir, les seves botigues no tenen estoc i només fabrica les peces que embeni. La seva previsió per a 2023 és augmentar la seva presència internacional, incrementar la seva porfolio de productes i ampliar la seva presència en diversos marketplaces i wholesale.

Óscar Pierre

Es el CEO i fundador de Glovo, una app que ha canviat el model de ‘delivery’. Inspirat en el model de negoci d’economia col·laborativa que havia vist als EUA, en 2014, aquest emprenedor català llicenciat en Enginyeria Aeronàutica va decidir crear Glovo, una aplicació per a fer encàrrecs que ha revolucionat per complet el model de ‘delivery’ de productes sota demanda.

La clau del seu model de negoci està en la velocitat, el temps de lliurament és d’uns 25 minuts de mitjana i la seva disponibilitat 24/7, la seva app permet gestionar la lliurar qualsevol producte a qualsevol hora en els més de 20 països del món en els quals és present.

Pep Gómez

Es el fundador de Fever, la plataforma per a descobrir noves experiències d’oci. Aquest emprenedor castellonenc va crear amb 14 anys la seva primera empresa i amb tan sols 19, després d’una estada a San Francisco que li va permetre accedir a Silicon Valley i conèixer el món de les ‘startups’ i les aplicacions, va decidir fundar Fever, una de les majors plataformes mòbils líders a nivell mundial que ha canviat per complet el sector de l’oci i de les experiències.

Fever permet conèixer els millors plans de cada ciutat segons els interessos de cada usuari. Tal ha estat el seu èxit que Mike Bloomberg, exalcalde de Nova York, li va atorgar la beca NYC Venture Fellows per a gestionar els espectacles i els esdeveniments de la ciutat que mai dorm.

Talent jove

Jesús Sánchez Lambás, vicepresident Executiu de l’Institut Coordenades va afirmar que “a Espanya hi ha molt de talent jove que a més arrisca amb nous models de negoci que posen en escac sectors tradicionals i a vegades anquilosats”.

“Les noves generacions”, va afegir, “marcades per la creativitat i la cerca de l’èxit professional, la flexibilitat laboral i la mobilitat no busquen un treball a llarg termini. La seva mentalitat emprenedora i la necessitat d’apostar pel seu desenvolupament personal en un moment de transformació social, econòmica i tecnològica fa que cada vegada siguin més els que veuen en l’emprenedoria la millor sortida després de finalitzar els seus estudis. I aquesta mentalitat i capacitat emprenedora redunda sens dubte, no sols en els sectors en els quals desenvolupen la seva activitat sinó en l’economia i la cultura general del país. Un canvi de paradigma: de voler ser funcionaris a involucrar-se en la construcció del futur”.