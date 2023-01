Cinc clubs de LaLiga entre els que més van facturar la temporada passada

La 26a edició de la Deloitte Football Money League que revela els 20 clubs de futbol europeus amb majors ingressos per a la temporada 2021/22 posa de manifest que aquesta indústria ha donat ja per superada la crisi de la covid. Concretament, els ingressos combinats declarats pels clubs inclosa en la Money League 2023 corresponents a la temporada 2021/22 suposen un 13% més que els reflectits en el mateix estudi sobre la temporada anterior (2020/21). Aquest creixement respon directament a la fi de les restriccions per la crisi sanitària i la tornada dels aficionats als camps de futbol, així ho demostren els ingressos del matchday, que passen de 111 milions d’euros en la 2020/21 a 1.400 milions d’euros en la 2021/22.

Quant al desglossament per clubs, per segon any consecutiu, el Manchester City encapçala aquesta classificació amb 731 milions d’euros d’ingressos totals, seguit del Reial Madrid (714 milions d’euros), el Liverpool (702 milions d’euros), el Manchester United (689 milions d’euros) i el París Saint-Germain (654 milions d’euros).

Malgrat el domini dels clubs de la Premier League en aquest ránking (més de la meitat dels clubs inclosos procedeixen d’aquesta competició), són els equips espanyols, amb el Reial Madrid al capdavant amb un 11,4% més d’ingressos que en la temporada anterior que li ha permès mantenir el segon lloc, els que estan més prop dels números d’aquests equips que segueixen unes regles a anys llum de la sostenibilitat financera que se segueix en la resta de lligues domèstiques.

El següent club espanyol en el rànquing el trobem en el setè lloc, i correspon al FC Barcelona, encara que el seu complicat any financer li ha costat tres llocs en la llista. Els seus ingressos passen de 582 a 638 milions d’euros, un creixement que se sosté sobre les palanques que han donat oxigen a les arques del club.

Per part seva, l’Atlètic de Madrid puja una posició respecte a l’últim informe, i se situa ja en el dotzè lloc amb uns ingressos declarats de gairebé 400 milions d’euros (18,4% més que en la temporada 2020/21).

A més, altres dos clubs espanyols entren també en aquest ránking, concretament, el Sevilla, en el lloc 28 amb 186 milions d’euros, seguit del Villareal, que s’acosta ja als 179 milions d’euros d’ingressos declarats.

En el context actual del futbol europeu, són especialment rellevants els resultats d’aquests cinc clubs espanyols, situant així a LaLiga com l’única capaç de competir amb una Premier League adulterada financerament en mancar de cap control, la qual cosa els permet operar a pèrdues convertint-se en una competència deslleial a nivell econòmic amb la resta de lligues domèstiques europees.