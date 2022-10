Científics i professionals del sector veterinari i l’àmbit rural mostren la seva oposició a la “llei animalista” del govern espanyol

La Fundació Artemisan va reunir a Madrid a científics, professionals del sector veterinari, enginyers forestals i enginyers agrònoms en una jornada en la qual els participants van mostrar la seva oposició a la tramitació de la Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals impulsada pel govern espanyol.

Alguns dels intervinents van sostenir que el projecte normatiu ha estat elaborat sense seguir criteris tècnics ni científics i sense tenir en compte als sectors afectats.

El president de Fundació Artemisan, José Luis López-Schümmer, es va referir al “compromís” del món rural amb el benestar animal però va criticar” la falta de diàleg” en la tramitació del projecte i l’ús d’un procediment d’urgència amb la intenció de “furtar el dret de participació” a la societat.

Així mateix, va denunciar “l’engany” al qual s’està sotmetent al món urbà amb aquesta llei quan afirmen els seus promotors “que si el projecte no s’aprova els animals quedarien desprotegits. Una cosa rotundament falsa i que persegueix fer callar les veus dels qui defensen que la llei ha de ser elaborada seguint criteris tècnics i científics, i no ideològics”.

Finalment, va afirmar que la llei no va d’acord amb la legislació europea, que exclou de les seves lleis de benestar a la fauna silvestre i va parlar també de “la càrrega que suposarà per a les arques municipals en una època de crisi generalitzada i la desproporcionalitat i inseguretat jurídica amb la qual ha estat elaborada”.

Per part seva, durant la seva intervenció, Christian Gortázar, catedràtic de la Universitat de Castella-la Manxa i investigador de l’Institut de Recerca en Recursos Cinegètics (IREC), especialista en sanitat animal, va dir que la llei s’ha elaborat només des de les actituds d’afecte defensades per l’activisme animalista, sense comptar amb les de “utilitat” defensades per ramaders, caçadors i altres sectors defensors de l’ús d’animals.

Va lamentar el que considera “falta de fonament científic i tècnic” del projecte de llei i que es prioritzi a l’individu enfront de la importància de protegir l’espècie i l’ecosistema en general, destacant en aquest sentit com a exemple l’enorme pèrdua de ‘pool genètic’ en la qual derivarà, segons va exposar, l’obligació de castració.

Igualment, va destacar el problema que generarà la llei pel foment de colònies felines quan l’impacte dels gats sobre la biodiversitat és, va opinar, dramàtic, amb desenes, va continuar, de milers de milions d’animals silvestres depredats cada any en el que constitueix, al seu judici, un gran “sofriment animal col·lateral”. En aquest sentit, va assenyalar que el menjar per a gats de carrer porta a la proliferació d’espècies-plaga com a rates i senglars.

L’investigador del Centre Superior de Recerques Científiques (CSIC) i exdirector de l’Estació Biològica de Doñana Javier Castroviejo va indicar que la llei que es pretén aprovar, en lloc de preservar els drets dels animals, els està eliminant i va qüestionar la “incongruència” de qüestions com el per què el concepte de maltractament animal es limita als animals vertebrats i no a uns altres com els himenòpters socials o els cefalòpodes.

Així mateix, va manifestar que el projecte té en contra l’opinió de la comunitat científica. Una comunitat, va agregar, que va traslladar el seu rebuig a la falta de rigor de la llei en una carta signada per més de 800 investigadors que ha estat obviada pels promotors de la llei.

VETERINARIS

Per part seva, la consellera del Consell General de Veterinaris d’España María Luisa Fernández va insistir que la participació dels veterinaris és imprescindible en l’elaboració de la llei, pels seus coneixements tècnics i científics i perquè són la baula més pròxima a la ciutadania i a les seves mascotes.

En aquest sentit, va sostenir que la llei no recull la gran majoria de les al·legacions presentades de manera consensuada des dels col·legis professionals i va criticar el que va dir que suposa l’exclusió dels veterinaris dels òrgans responsables d’aplicar la nova llei, així com la “indefensió” en la qual quedaran els veterinaris en haver eliminat el criteri tècnic professional en la presa de decisions en qüestions tan importants com l’eutanàsia.

Carlos de l’Àlber, del Col·legi Oficial d’Enginyers forestals, es va referir a la, al seu judici, ambigüitat de la llei i la greu inseguretat jurídica que es deriva d’ella i ha mostrat el seu rebuig a l’errònia terminologia que utilitza, equiparant als animals amb les persones.

A més, ha assenyalat que la llei té entre els seus objectius prohibir o dificultar al màxim el desenvolupament d’activitats com la caça, que suposen un manteniment i una eina clau per a la conservació de la naturalesa i per a evitar danys a l’agricultura, bastant afectada ja per l’abandó del camp i la crisi econòmica, així com per a la prevenció d’accidents de trànsit i altres riscos com a malalties.

MASCOTES

Finalment, el representant de l’Associació Nacional d’Enginyers Agrònoms Carlos Estarán va recalcar la necessitat que la llei diferenciï entre animals de producció i mascotes, i va insistir que de cap manera es demana que els primers quedin desprotegits, sinó que és imprescindible que es legisli tenint en compte la seva activitat i les seves particularitats.

A més, durant la seva intervenció va denunciar els “continus atacs” que està sofrint l’activitat agrària i el sector productiu en general i es va preguntar com podrà afrontar el sector el gran repte d’alimentar a 10.000 milions de persones l’any 2050 quan s’està posant en risc contínuament “la seva supervivència”.