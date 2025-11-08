La Universitat Alfons X el Savi (UAX), a través de la seva Facultat de Música i Arts Escèniques, posa en marxa la primera edició de UAX Jazz Masters Series, un cicle de trobades formatives que tindran lloc al llarg del curs acadèmic i que acostarà als estudiants a algunes de les grans figures de l’escena internacional.
El públic intern i extern a la facultat podrà reservar i adquirir les entrades en ‘Reserva prèvia obligatòria’. Totes dues cites convertiran l’Auditori Yehudi Menuhin de UAX Música, a Madrid, en un punt de trobada entre estrelles del jazz i les futures generacions d’artistes que dominaran l’escena musical els pròxims anys:
UAX Jazz Masters Series arrencarà dilluns que ve 17 de novembre a les 12.30 hores amb Joe Sanders, que oferirà la classe magistral ‘L’Art de la Interacció: groove, espai i expressió col·lectiva’. El reconegut contrabaixista explorarà les claus de la interacció musical en el jazz, l’ús de l’espai sonor i la construcció del groove col·lectiu. A través de la seva experiència internacional com a intèrpret i compositor, Sanders també convidarà als assistents aprofundir en l’escolta activa, la comunicació rítmica i l’expressió compartida entre músics.
El pianista i compositor cubà Chucho Valdés, set vegades guanyador del premi Grammy i sis vegades guanyador del premi Grammy Llatí, arribarà a UAX el dimarts 18 de novembre a les 18.30 hores amb la classe magistral ‘Interpretació i comunicació en l’ensemble’. Considerat com una de les figures més influents del jazz llatí, compartirà amb els alumnes la seva visió artística en una cita dedicada a la fusió entre el jazz contemporani i les arrels afrocubanes. Gràcies a la seva trajectòria i experiència, Valdés abordarà aspectes d’interpretació, ritme, harmonia i creativitat, oferint als participants una immersió en el seu brillant univers musical.