Chivite defensa la legalitat de les adjudicacions i aclareix reunions amb la direcció de Mina Muga￼￼

La presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, va comparèixer aquest dilluns en la comissió de recerca sobre contractes i adjudicacions relacionats amb el ‘cas Koldo’ al Senat i va defensar haver complert amb la legalitat en les adjudicacions i va situar la tramitació de la Mina Muga, projecte per a construir una mina de potassa entre Navarra i Aragó, en l’àmbit estrictament administratiu.
El debat va estar dominat per la polèmica entorn de les obres del túnel de Belate i les adjudicacions i sobrecostos d’obra pública com la de l’Arxiu General, encara que també es van plantejar preguntes sobre el projecte de Mina Muga.
Durant la sessió, senadors d’UPN i PP van interpel·lar a Chivite sobre les adjudicacions vinculades al desdoblament de la N-121A i al túnel de Belate, al·ludint a informes de l’Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció que assenyalen irregularitats administratives.
Chivite va defensar l’actuació del seu Govern i va recordar que les meses de contractació són òrgans independents en els quals els càrrecs polítics no han d’intervenir. “Un Govern no dona obres: licita i adjudica conforme a la legalitat”, va afirmar, subratllant que la prioritat va ser garantir la seguretat de la via i respondre a les exigències de Brussel·les després d’anys d’incompliment d’anteriors executius.
La presidenta va afegir que l’Executiu va encarregar una triple auditoria -a la mateixa Oficina Anticorrupció, a la Cambra de Comptes i a entitats externes- per a revisar tots els processos. “La decisió va ser transparència total, que surti el que hagi de sortir i que assumeixi responsabilitats qui correspongui”, va dir.
MINA MUGA
En un segon pla, encara que amb presència en el debat, es va abordar el projecte de Mina Muga, promogut per Geoalcali. Chivite va recordar que es tracta d’“un projecte privat la tramitació del qual va començar en 2011 sota governs d’UPN a Navarra i del Partit Popular en l’Estat”.
Preguntada sobre suposades trobades amb l’empresari Antxon Alonso, va negar haver-se reunit amb ell al gener d’enguany i va precisar que el seu últim contacte va ser “fa escasses setmanes” amb la direcció de Mina Muga, “que a més té un nou CEO” en el seu despatx en el Parlament de Navarra.
La presidenta va confirmar també reunions amb el Ministeri per a la Transició Ecològica, incloses converses amb el seu titular Sara Aagesen, subratllant que “han estat públiques i recollides en notes de premsa”. Va recalcar, a més, que la funció de l’Administració es limita a tramitar llicències i autoritzacions, i que és lògic mantenir reunions per a conèixer l’estat dels expedients.
La sessió va derivar en retrets creuats entre Govern i oposició. Des d’UPN es va acusar la presidenta d’ocultar informació sobre modificacions en contractes, mentre que Chivite va replicar que les desviacions en obres públiques són habituals i s’informen pels llits establerts.
Formacions com Geroa Bai o Esquerra Confederal van qüestionar la utilitat d’aquesta comissió al Senat, a la qual van qualificar d’“instrumentalització partidista”, i van defensar que el lloc per a analitzar les adjudicacions és el Parlament de Navarra, on ja existeix una recerca en curs.
En la seva intervenció final, Chivite va assegurar sentir-se “tranquil·la” i va reivindicar que el Govern de Navarra actua amb transparència i rigor. Va assegurar que continuarà col·laborant amb totes les recerques i va avançar canvis normatius per a reforçar la seguretat jurídica en els processos de contractació.