Cesur reafirma la seva aposta per la cultura amb el patrocini d’autocines

Cesur, centre de Formació Professional, ha ampliat el seu acord de patrocini amb l’Autocinema de Màlaga, iniciat l’any passat. A més, a aquesta renovació s’ha sumat el nou patrocini amb l’Autocinema de Madrid.

Aquesta unió reforça la relació entre totes dues entitats i confirma el compromís pel foment dels projectes audiovisuals i l’impuls dels espais destinats al sector cinematogràfic, alineant-se amb la vocació de Cesur de potenciar la formació i talent audiovisual com a trampolí per a la incorporació al mercat laboral.

L’Autocinema de Màlaga va obrir les seves portes fa dos anys i destaca, entre altres coses, per ser el primer autocinema permanent d’Andalusia. Per part seva, l’Autocinema de Madrid compta amb una llarga trajectòria de més de set anys i és un dels autocinemes més grans de tota Europa, la qual cosa el converteix en un lloc destacat per a gaudir de pel·lícules a l’aire lliure.

Amb aquest patrocini, Cesur posa en valor i visibilitza el sector audiovisual, una indústria amb un enorme atractiu, especialment, per als joves i una palanca clau per a l’economia nacional. De fet, segons dades de l’Observatori Audiovisual Europeu, Espanya es troba dins dels cinc principals països exportadors de títols de pel·lícules en pagament per visió (TVOD o PPV), juntament amb el Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia.

El patrocini de Cesur a Màlaga ha estat marcat per una sèrie de fites destacades. Un dels esdeveniments més notables va ser el Cardiofest, un esdeveniment esportiu que va atreure a una gran quantitat d’assistents i es va convertir en un gran èxit en termes de participació. A més, tots dos van col·laborar en esdeveniments temàtics com els dedicats a les sagues de Harry Potter i Superman, que també van ser molt populars entre els aficionats i amants del cinema a l’aire lliure. D’aquesta manera, Cesur va assenyalar que destaca per la seva aposta “per la visibilitat i el desenvolupament del cinema i la Formació Professional en la indústria cultural”.