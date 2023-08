Cesur oferta a Múrcia cicles exclusius d’FP

Cesur ha creat a la Regió de Múrcia noves titulacions oficials de Formació Professional amb especialització que permeten als estudiants estar preparats per a cobrir la demanda i afrontar els desafiaments emergents d’un mercat laboral en constant transformació.

Segons va informar aquest dimarts en un comunicat, Cesur suma un total de 14 titulacions amb especialització en diverses matèries a Múrcia, com, per exemple, Comerç Internacional amb Especialitat en Comerç Electrònic en Xarxes Socials; Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius amb Especialitat en Realitat Virtual i Augmentada; Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa amb Especialitat en Ciberseguretat i Integració Social amb Especialitat en Igualtat de Gènere, entre altres.

Aquests cursos aporten valor afegit a la titulació oficial i sumen coneixements extra als alumnes que els cursen. Així mateix, Cesur Múrcia compta amb projectes de formació concordes a les necessitats del teixit empresarial que ve reclamant perfils laborals amb competències més específiques.

La formació especialitzada que ofereix Cesur Múrcia es correspon amb les matèries més demandades del panorama socioeconòmic actual que requereixen d’ocupació en el mercat laboral. Amb temari adaptat al nou context social, el centre d’FP ofereix una formació diferencial i especialitzada, d’acord amb les tendències actuals. D’aquesta manera, els alumnes adquireixen un distintiu que els fa destacar i aconseguir un expertise diferencial al de la competència.

Aquestes especialitzacions que Cesur ofereix permeten als seus alumnes estar d’acord amb les noves tendències del mercat laboral. Des del centre s’analitzen les actualitzacions i avanços en els diferents sectors per a oferir una formació alineada amb les necessitats actuals de les empreses. Així, per exemple, en el cas del cicle de Comerç Internacional s’ha apostat per la digitalització i l’E-commerce. Dins del cicle d’Higiene Bucodental s’ha detectat un nínxol dins del sector de l’odontopediatria. Finalment, i quant a l’àrea informàtica, la ciberseguretat i el blockchain són dos de les matèries en les quals Cesur s’ha centrat per a l’especialització dels seus alumnes.

Cesur Múrcia compta ja amb el major catàleg de cicles d’FP amb especialització de la Comunitat Autònoma. A més d’apostar per l’excel·lència educativa, els centres situats a Múrcia són, des de fa anys, els centres d’ensenyament tècnic amb la major oferta de Formació Professional Dual, una modalitat que compta amb altes taxes de demanda i ocupabilitat.

Des de la seva creació, Cesur ha treballat per a garantir l’accés a una formació especialitzada, pràctica i de qualitat, la qual cosa li ha convertit en el centre líder de la Formació Professional per tercer any consecutiu en el rànquing de la consultora Strategik. Així mateix, a través d’una formació pràctica i pròxima a la realitat laboral, Cesur posa en valor la formació professional oferint instal·lacions d’alt nivell, equipades amb tecnologia i maquinària d’última generació, a més de comptar amb els millors professionals del sector per a guiar i formar a l’alumnat.