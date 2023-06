Cesur obre un nou centre d’FP especialitzat en automoció

Cesur va anunciar aquest dilluns que obre un nou centre d’FP especialitzat en automoció per a cobrir la demanda de professionals del sector i va assenyalar que els alumnes tindran la possibilitat de realitzar una formació pràctica i remunerada en empreses del sector com Toyota España, BMW Group España, Porsche Ibèrica, Volvo Cars España i Valeo Service.

Segons va explicar, en un sector altament exigent com el de l’automoció, la cerca de talent qualificat s’ha convertit en un desafiament cada vegada més urgent i va recordar que un estudi dut a terme per l’Associació Espanyola de Proveïdors d’Automoció (Sernauto) i Hays Espanya assenyala que el 87% de les companyies del sector s’enfronta a dificultats per a trobar professionals capacitats. Aquest percentatge supera en quatre punts la mitjana espanyola de totes les indústries, evidenciant la creixent bretxa entre la demanda i l’oferta de talent en el sector.

Davant aquest panorama, Cesur obre el seu nou centre d’FP Cesur Intea Jarama que estarà especialitzat en la formació professional en automoció, per a donar resposta “a l’escassetat de perfils qualificats en el sector”. La seva obertura el setembre vinent a Madrid representa una oportunitat perquè les empreses i el sector en general trobin els professionals capacitats i formats que estan demandant. De fet, Cesur ofereix als estudiants una atmosfera vibrant, on la passió pels vehicles cobra vida en cada aula i taller. Es tracta d’un entorn en el qual es respira l’esperit de la velocitat, la precisió i l’excel·lència tècnica. “Els apassionats del motor que triïn formar-se en aquest centre tindran accés a instal·lacions de primer nivell que inclouen tallers equipats amb l’última tecnologia i maquinària especialitzada”, va indicar.

Aquest nou centre, situat estratègicament en les instal·lacions del circuit Jarama, compta amb el suport de INTEA, reconeguts especialistes en formació d’automoció, que aportarà el seu vast coneixement en el món de la mecànica i el manteniment de vehicles. A més, els alumnes completaran la seva formació pràctica en empreses líders del sector com Porsche Ibèrica, Toyota España, Volvo Cars España, BMW Group España, Valeo Service, M-Conde o ITVelesa, que han mostrat el seu suport i col·laboració en aquest ambiciós projecte.

Cesur Intea Jarama ofereix tres titulacions oficials, dues de Grau Mitjà i una de Grau Superior, totes elles d’FP Dual. Aquesta modalitat garanteix un aprenentatge excepcionalment actualitzat, juntament amb una alta taxa d’ocupabilitat per als estudiants. Les titulacions ofertes són: Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils, Tècnic en Carrosseria i Tècnic Superior en Automoció.

Una de les característiques més destacades de la modalitat dual és que els estudiants, durant el segon any d’estudi, comptaran amb una formació 100% pràctica i remunerada en reconeguts centres de treball associats. Aquesta experiència pràctica en empreses líders del sector brinda als estudiants l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits en un entorn real i enfortir les seves habilitats professionals, al mateix temps que els proporciona una base sòlida per a la seva futura carrera en la indústria automotriu.

Cesur va afegir que, “en un context on el 87% de les empreses d’automoció lluiten per trobar talent qualificat a Espanya, Cesur Intea Jarama es posiciona com el centre de referència en formació en automoció, oferint titulacions actualitzades d’FP que cobreixen les necessitats del sector i preparen als estudiants per a destacar en un entorn altament competitiu i en constant evolució. L’obertura d’aquest centro en setembre de 2023 marca una nova fita en l’FP d’automoció i promet impulsar l’ocupabilitat i l’excel·lència en la indústria”.