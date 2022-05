Cesur és el millor centre d’FP per segon any consecutiu, segons Strategik

La consultora Strategik ha publicat enguany la segona edició del FP Rànquing, un estudi on analitza els reptes i desafiaments que haurà d’afrontar la Formació Professional a Espanya per a donar resposta a les necessitats del mercat i avalua als centres de Formació Professional a Espanya segons 24 indicadors que mesuren de manera objectiva l’acompliment de cada institució quant a ocupabilitat, oferta educativa o instal·lacions, entre moltes altres.



En aquesta segona edició, després d’analitzar l’oferta formativa existent, Strategik torna a situar a Cesur com el millor centre privat d’FP a Espanya per ser la companyia que millor resposta està proporcionant als desafiaments actuals amb una àmplia oferta educativa, la digitalització i la innovació a les seves aules i l’expansió de la seva xarxa.

La segona edició del ‘Rànquing FP’ de Strategik analitza els 107 centres oficials privats d’FP a Espanya, atenent indicadors com la docència, la taxa d’ocupabilitat, les certificacions existents en cada centre, l’oferta formativa, així com les instal·lacions o la comunitat en línia.

Cesur lidera el rànquing

Una anàlisi que, per segon any consecutiu, ha liderat Cesur, que ha estat nomenat el millor centre de Formació Professional d’Espanya. Strategik, que ha atorgat a Cesur una puntuació total de 93,2%, ha destacat la diversificació de la seva oferta formativa i l’impuls de la FP Dual, la seva elevada taxa d’ocupabilitat situada en un 83%, les seves innovadores i modernes instal·lacions, així com la constant expansió de la seva xarxa de centres a Espanya on acaba d’anunciar la inauguració de quatre nous centres d’FP, entre altres factors.

El segon rànquing de Strategik analitza també les conseqüències de la pandèmia en l’àmbit de la Formació Professional, així com els reptes i desafiaments que ha d’afrontar el sector en els pròxims mesos.

Pandèmia

El nou context, segons Strategik, “ha obert la porta a noves oportunitats d’expansió i creixement empresarial”, però matisa que “només aquelles organitzacions amb visió de futur i capacitat d’adaptació ràpida a les actuals exigències de mercats i consumidors seran les que realment aprofitin aquesta conjuntura per a posicionar-se líders en els seus mercats”.

La necessitat de talent que existeix actualment en el mercat laboral, amb una preferència de perfils amb qualificacions de nivell intermedi i superior, exigeix que l’FP “augmenti les titulacions, així com de les modalitats que afavoreixen l’accés a aquests perfils professionals”.

A més, l’estudi indica com “un dels grans reptes de la FP” la preparació dels alumnes “cap a les professions futures més reclamades” impulsant la formació en àrees STEAM, que actualment només trien el 35,4% dels estudiants.

El tercer punt per a millorar la qualificació de la força laboral a Espanya segons Strategik està a “augmentar els cursos d’especialització que ascendeixen, de moment, fins a un total de 18 titulacions per a 8 famílies professionals”.

A més del talent, la nova FP ha d’atendre una major digitalització i dualización dels seus cicles formatius, al mateix temps que impulsa un model alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 marcats per l’ONU.