Cesur i els Hostalers de Màlaga s’uneixen per impulsar una FP d’hostaleria

L’Associació d’Hostalers de Màlaga (Mahos) i Cesur, el centre líder en Formació Professional, han signat un nou acord per a l’ajuda als estudis reglats d’FP en hostaleria, amb la finalitat de potenciar la professionalització del sector.

Segons van informar, la beca entre Cesur i Mahos cobreix un important percentatge de la matrícula als associats de la patronal hostalera i es podrà sol·licitar en el nou centre Cesur Màlaga Teatinos, facilitant l’accés a la formació hostalera a la província.

La signatura de l’acord ha comptat amb la presència de la directora de Cesur Màlaga Teatinos, María Jesús de la Torre Martín, i del president de Mahos, Javier Frutos, qui ha valorat l’acord amb Cesur com una aposta estratègica per la formació de qualitat en l’hostaleria de la província. “Una de les nostres prioritats és fomentar la formació en el sector, dotar als treballadors i empresaris de totes les eines possibles perquè puguin desenvolupar les seves carreres professionals en la principal indústria econòmica de la nostra terra, i aconseguir l’excel·lència pel camí de la qualitat”, va explicar.

Per a Fruits, Cesur garanteix uns cicles inspirats en la realitat actual, amb unes instal·lacions modernes i adaptades a les necessitats del sector. “Cesur és un company de viatge bàsic per a Mahos en la seva filosofia de considerar l’hostaleria com una sortida professional de primer ordre a la província de Màlaga, amb treballadors formats i qualificats que donin categoria a un sector que sempre ha estat reconegut per la seva qualitat”, va insistir.

Des de Cesur celebren aquest nou acord que facilitarà l’accés als cicles formatius de Grau Superior en Direcció de serveis de restauració; Grau Superior en Direcció de cuina; Grau Mitjà en Restauració i Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia. A més, esperen la inauguració Cesur Màlaga Teatinos, que obrirà les seves portes aquest mes de setembre, convertint-se en el centre d’FP més gran d’Andalusia, amb una superfície de 8.500 metres quadrats, capacitat per a més de 5.000 estudiants i instal·lacions capdavanteres com una cuina professional de més de 370 metres quadrats.

Addicionalment, els estudiants del centre malagueny també es beneficiaran de pràctiques assegurades en establiments de renom gràcies als sòlids convenis que el centre ha establert amb més de 4.200 empreses del sector. D’aquesta manera, la nova oferta formativa de Cesur Teatinos, té com a objectiu un aprenentatge pràctic i enfocat a les necessitats reals de les empreses.