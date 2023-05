Cesur es torna a consolidar com a líder indiscutible de l’FP a l’Estat

Cesur, centre de Formació Professional, ha revalidat la seva posició com el millor centre d’FP per tercer any consecutiu, segons el rànquing de la consultora empresarial Strategik. Ha indicat que aquest reconeixement reforça la trajectòria “destacada” de Cesur a l’àmbit de l’educació i confirma el seu compromís amb l’excel·lència acadèmica i la formació integral dels seus alumnes.

Amb més de 20 anys d’experiència i més de 350.000 alumnes formats, Cesur ha obtingut la màxima qualificació al rànquing amb una puntuació de 93 punts sobre 100, mantenint la seva posició de lideratge i marcant una clara distància amb els classificats següents, ILERNA i MEDAC , que han aconseguit 71.8 i 65.4 punts respectivament.

El rànquing Strategik, elaborat anualment, té com a objectiu identificar els millors centres on cursar una Formació Professional a Espanya i proporcionar una guia que permeti a alumnes i pares identificar el centre que millor s’adapta a les seves necessitats en aquesta modalitat de formació, la demanda de la qual creix dia a dia per part dels ocupadors i futurs professionals.

L’alta valoració obtinguda un any més per Cesur es fonamenta en una sèrie d’elements que el diferencien de la competència. En primer lloc, Strategik ha valorat l’àmplia oferta de convenis amb més de 4.200 empreses per a les pràctiques dels alumnes que ofereix Cesur, garantint així que tindran l’oportunitat de desenvolupar les pràctiques curriculars amb totes les garanties. Un aspecte que molts dels seus competidors no poden assegurar i que es tradueix en el transvasament d’alumnat d’altres centres a Cesur buscant tenir l’oportunitat de realitzar les seves pràctiques en un entorn empresarial real.

Pel que fa a l’oferta formativa, Cesur és el centre amb l’oferta més gran de tot el territori espanyol, amb 97 titulacions en modalitat presencial, 80 en línia i 35 en Dual. Aquesta àmplia gamma formativa és un altre dels factors de més pes que en justifiquen el lideratge.

A més, Strategik destaca altres factors que ressalten la qualitat de la formació que ofereix Cesur, com la seva alta taxa d’aprovats o l’elevada ocupabilitat dels seus alumnes, ja que un 75% s’incorporen al mercat laboral l’any següent de graduar-se.

La consultora Strategik també ha valorat el nombre de centres de Cesur, que compta actualment amb 30 ubicacions a tot Espanya, i ha elogiat les modernes instal·lacions que garanteixen un entorn ideal per al desenvolupament de les habilitats dels estudiants. Durant el 2023 Cesur té previst ampliar encara més la seva presència a Espanya amb l’obertura de nous centres, com Cesur Teatinos (Màlaga, Andalusia), Cesur Jarama (Madrid) i Cesur Valladolid (Castella i Lleó). Aquesta expansió geogràfica reafirma el lideratge i la presència de Cesur a l’àmbit de la Formació Professional a tot el país.

Així mateix, el Rànquing Strategik destaca les 5 certificacions de qualitat que posseeix Cesur, el seu compromís amb la societat i la seva alineació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides.

“Cesur ha estat reconegut novament com a líder de la Formació Professional a Espanya i continua sent l’elecció preferida d’estudiants i pares que busquen una formació integral i de qualitat que permeti un ràpid accés a l’entorn laboral”, ha assenyalat el centre.