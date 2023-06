Cesur arriba a Madrid amb un centre “referent” en FP sanitària

El centre oficial de Formació Professional Cesur ha decidit obrir el seu primer centro en Valladolid per a donar resposta a la creixent demanda de perfils sanitaris i el problema al qual s’enfronten les empreses i institucions sanitàries per a cobrir totes les vacants.

Cesur va destacar que “l’escassetat de professionals sanitaris a Valladolid s’ha convertit en un desafiament urgent per al sistema de salut castellà-lleonès. La creixent demanda de perfils especialitzats ha deixat nombroses vacants sense cobrir, la qual cosa ha generat una necessitat urgent de professionals qualificats en el sector sanitari”.

En aquest sentit, recorda que, amb més de 20 anys d’experiència i més de 350.000 alumnes formats en 30 centres de tota Espanya, Cesur ha revalidat la seva posició com el millor centre d’FP per tercer any consecutiu, segons el prestigiós rànquing de la consultora empresarial Strategik. “Aquest reconeixement reforça la trajectòria destacada de Cesur en l’àmbit de l’educació i confirma el seu compromís amb l’excel·lència acadèmica i la formació integral dels seus alumnes”, assenyala.

El nou centre de Cesur Valladolid se situa en unes modernes instal·lacions de més de 2.000 metres quadrats. Equipat amb els “millors” laboratoris, el centre compta amb tot el material i els mitjans necessaris perquè els alumnes adquireixin coneixements sobre les tècniques més actuals requerides en les diferents entitats clíniques i hospitalàries. Seguint la metodologia que aplica en tots els seus centres, Cesur Valladolid ofereix una formació pràctica enfocada a preparar als alumnes per a enfrontar els desafiaments del camp sanitari amb “solidesa i confiança” elevant així la seva ocupabilitat. A més, subratlla que les pràctiques dels alumnes de Cesur estan garantides en les millors entitats sanitàries i de recerca, brindant-los una experiència en entorns professionals i enfortint la seva formació integral.

Amb capacitat per a albergar a 300 alumnes, Cesur Valladolid “no sols proporciona una educació de qualitat, sinó que també generarà nombroses ocupacions directes i indirectes a la ciutat, contribuint així al desenvolupament econòmic local”, indica l’entitat.

L’oferta formativa de Cesur Valladolid abasta una varietat de programes especialitzats en l’àmbit sanitari. En concret oferirà els programes de Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic; Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic; Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear; Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria; i Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.

Aquests programes han estat dissenyats per a proporcionar als estudiants una formació completa i actualitzada, brindant-los les habilitats i coneixements necessaris per a destacar en l’àmbit sanitari i contribuir de manera significativa al sistema de salut.

Cesur va assenyalar que l’obertura del nou centro en Valladolid reforça el seu compromís de proporcionar oportunitats educatives i laborals d’alta qualitat a Castella i Lleó. El passat curs, Cesur va inaugurar a Lleó el primer Centre de Formació Professional especialitzat en la branca sanitària de la regió (HM Cesur Lleó), consolidant la seva presència en l’àmbit de la formació sanitària.

“D’aquesta manera, amb l’obertura d’aquest nou centro en Valladolid a partir de setembre, la província més poblada de la comunitat es converteix en un punt estratègic per a la formació professional en el camp de la salut. Això significa que els estudiants de Valladolid i els seus voltants tindran accés a una formació especialitzada i d’avantguarda en l’àmbit sanitari, que els prepararà de manera òptima per al mercat laboral”, conclou.