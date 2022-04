Celur celebra el dia de la Terra amb una recollida de 200 kilos de residus

El centre oficial d’FP Cesur ha participat enguany en la celebració del Dia Internacional de la Mare Terra organitzant dues jornades de recollida de residus i de conscienciació mediambiental tant a Madrid, al paratge de Mingorrubio-El Pardo, com a Màlaga, a la desembocadura del riu Guadalhorce.

El Dia Internacional de la Mare Terra va celebrar el passat 22 d’abril el seu 52 aniversari sota el lema ‘Invertir en el nostre planeta”, amb l’objectiu d’impulsar i conscienciar sobre el desenvolupament d’una economia més sostenible.

Segons dades de la Direcció General de la Costa i la Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, gairebé el 72% de les escombraries de la costa espanyola són plàstic, un percentatge que s’ha mantingut estable des de 2013. Per això, Cesur ha decidit posar en marxa aquestes accions per a impulsar la conscienciació ambiental entre els seus alumnes, “en els llocs que més atenció necessiten”.

204 quilos de residus

Durant el matí del 22 d’abril, la desembocadura del riu Guadalhorce, el principal riu de la província de Màlaga i l’entorn de Mingorrubio–El Marró, als afores de Madrid, van ser els enclavaments triats per Cesur, en col·laboració amb Fundació Ecomar per a dur a terme aquestes jornades de sensibilització en les quals 122 voluntaris -professors i alumnes dels centres Cesur- van recollir més de 204 quilos de residus.

Ampolles de vidre, envasos, plàstics, llaunes, burilles de cigars o bosses, entre un altre tipus de residus, van ser alguns dels desfets retirats pels voluntaris que van participar en aquesta jornada mediambiental que va tenir com a objectiu “millorar l’entorn i el planeta en el qual vivim” i difondre la necessitat de “ser respectuosos amb el medi ambient i amb l’entorn natural que ens envolta. Hem d’ensenyar com cada persona pot ajudar al medi ambient i la importància de conscienciar i actuar de manera sostenible i responsable”, afegien des de Cesur.

“Només tenim un planeta i és labor de tots mantenir l’ecosistema i actuar de manera responsable i sostenible. Des de Cesur volem ser un agent que promogui la consciència mediambiental entre els joves i per això hem organitzat aquesta jornada de recollida d’escombraries”, indicaven des de Cesur.

En totes dues ubicacions, la jornada va començar amb un taller en el qual els alumnes i professors de Cesur van rebre la formació necessària i tots els detalls de la mà dels experts i professionals de Ecomar i, a continuació, en grups de treball, van dur a terme la recollida de residus.

Marina, alumna del cicle d’Emergències Sanitàries del centre Cesur Màlaga CTM, explicava que “aquest tipus d’accions són una bona manera d’educar als joves perquè a ningú ens agrada venir a la platja i estar envoltats d’escombraries”.

“Segons les últimes dades de Nacions Unides, si es volen complir els objectius en matèria de canvi climàtic, biodiversitat i degradació del sòl per al 2030, les inversions en naturalesa haurien de triplicar-se”, comenten des de Ecomar.

Dins d’aquest programa, Cesur durà a terme una nova jornada de recollida de residus a Palma el pròxim 6 de maig a la Platja Ca Pere Antoni de l’illa balear.