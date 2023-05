Cellers Portia, triat per Norman Foster entre els projectes més icònics

Cellers Portia, un celler de Família Martínez Zabala, és protagonista de l’exposició retrospectiva més gran de l’obra de Norman Foster, que s’ha inaugurat al Centre Pompidou de París. El projecte i la maqueta de Cellers Portia estan exposats en aquesta retrospectiva, després d’haver estat seleccionats per Norman Foster entre els més icònics de les darreres sis dècades de la seva obra, juntament amb projectes com la seu del Hongkong and Shanghai Banking Corporation; Carré d’Art (Nîmes); l’aeroport de Hong Kong o l’Apple Park (Cupertino, Estats Units).

Cellers Portia és el primer celler construït per Foster+Partners i la setena de Família Martínez Zabala. Va ser inaugurada fa dotze anys i suposa una icona de l’arquitectura del món del vi, amb una impressionant estètica i arquitectura centrades en un disseny de trèvol. Va anar més enllà d’un disseny com va demanar la companyia vitivinícola Família Martínez Zabala, ja que va presentar solucions arquitectòniques i constructives a demandes enològiques que van millorar el procés de recepció de raïm i d’elaboració i criança dels vins excel·lents de Cellers Portia, llorejats internacionalment.

Així, una carretera per on transiten vehicles carregats de raïm accedeix fins a la teulada de l’edifici, fent possible que arribin al dipòsit utilitzant la gravetat com a ajuda. El moviment del vi per seguir les diferents fases a l’interior segueix una òptima circulació.

Les diferents necessitats de cada fase d’elaboració del vi (la fermentació en dipòsits d’acer, l’envelliment en bótes de roure i, finalment, l’harmonització i l’afinament en ampolla) fixen els tres volums de l’edifici, controlats per un centre d’operacions situat al cor de l’edifici. Les ales que allotgen el celler amb les botes i ampolles es troben parcialment enfonsades sota terra, proporcionant les condicions més favorables per a l’envelliment del vi. L’ala de fermentació, per part seva, està exposada, permetent així l’expulsió de diòxid de carboni.

La construcció de Cellers Portia està relacionada amb el caràcter pioner de Família Martínez Zabala en el desenvolupament arquitectònic al món dels cellers. Com a exemple, fa més de 30 anys va construir Bodegas Campillo, precursor a Espanya del concepte de celler envoltat de vinyes, traslladant així el concepte de Château a la terra de La Rioja.

FOSTER+PARTNERS

Bodegas Portia va ser l’inici d’una relació entre Família Martínez Zabala i Foster+Partners ha fet un pas endavant amb ‘El Legado de Bodegas Faustino’, el projecte de Bodegas Faustino i Foster+Partners, que serà el complex arquitectònic més innovador i sostenible a escala mundial al voltant del vi i un referent al sector, construït a Oyón (Àlaba).

Aquest projecte, presentat el mes d’abril passat, inclou una sèrie d’intervencions que comprenen des de l’actuació a les instal·lacions existents fins a noves zones per a visitants, i el principal focus és un nou edifici. El projecte, la primera fase del qual ja pot ser visitada, serà el complex arquitectònic més innovador i sostenible del món al voltant del vi i permetrà al celler oferir la millor experiència d’enoturisme, donant cabuda a activitats destinades a albergar el més complet i exclusiu conjunt d’experiències al voltant del vi, la vinya, la natura, l’arquitectura, la cultura i la innovació i sostenibilitat.

Norman Foster va remarcar a la presentació d”El Legado de Bodegas Faustino’: “Aquest és un projecte sobre l’experiència del visitant, i no només la creació d’un edifici nou, que permet que el convidat pugui imbuir-se amb les vinyes de Bodegas Faustino. Un projecte que anomenem ‘Energia Plus’, ja que l’edifici central només consumeix el 20% de l’energia que genera i la resta alimenta les restants instal·lacions de Bodegas Faustino. Tot això a través de la integració de tecnologies innovadores a totes les instal·lacions, amb la qual cosa aconseguim que Bodegas Faustino sigui 100% autosostenible energèticament parlant”.

Addicionalment, Bodegas Faustino és un dels principals patrocinadors de l’exposició del Centre Pompidou de París.