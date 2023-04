Cellers Faustino i Foster+Partners revelen com seran els cellers del futur

Família Martinez Zabala i Norman Foster, fundador de Foster+Partners, han presentat la imatge i les característiques d’El Legado de Bodegas Faustino, “que serà el complex arquitectònic més innovador i sostenible a escala mundial al voltant del vi”, segons ha informat aquest dimecres Família Martínez Zabala. Lourdes Martínez Zabala, consellera de Família Martínez Zabala, ha afirmat que “aquest és el llegat que la quarta generació de la família vol deixar a Bodegas Faustino, la nostra marca més icònica. Cellers Faustino és l’origen de la nostra família, del nostre llegat i de la nostra tradició al món del vi i el nom del nostre pare i el nostre avi. A més, està situada a Oyón, les nostres arrels”.

Norman Foster ha assenyalat que “aquest és un projecte sobre l’experiència del visitant, i no només la creació d’un edifici nou, que compta amb un centre de visitants com a element central que permet que el convidat pugui imbuir-se amb les vinyes de Cellers Faustino. Un projecte que anomenem ‘Energia Plus’, ja que l’edifici central només consumeix el 20% de l’energia que genera i la resta alimenta les restants instal·lacions de Bodegas Faustino. Tot això a través de la integració de tecnologies innovadores a totes les instal·lacions, de manera que aconseguim que Bodegas Faustino sigui 100% autosostenible energèticament parlant”.

El projecte de Cellers Faustino i Foster+Partners ja ha completat importants desenvolupaments. Així, la primera fase d’El Legado de Bodegas Faustino, que ja pot ser visitada, ofereix als visitants l’oportunitat d’acostar-se al món del vi a les seves instal·lacions integrades al nou entorn.

NOU EDIFICI

El nou edifici de visitants és element principal d’El Legado de Bodegas Faustino. Aquest s’inspira en el patrimoni original del celler i serà interpretat com una estructura lleugera feta de fusta procedent de boscos locals.

Un arc de fusta antifunicular maximitzarà el rendiment estructural de l’edifici i minimitzarà l’ús de materials, mentre que una paleta de colors terrosos permetrà que l’estructura es barregi perfectament amb la terra i les vinyes vermelles de tardor.

Un sostre de vidre ampli incorporarà tecnologies fotovoltaiques innovadores que produiran gairebé sis vegades l’energia consumida per l’edifici, que alhora serà aprofitada per la resta dels edificis del complex del celler.

Una claraboia central i façanes de vidre acuradament integrades aportaran llum natural als espais interiors, reduint la necessitat d’il·luminació artificial. Els materials de construcció naturals contribuiran a un entorn biofílic i milloraran el benestar dels visitants i empleats.

L’espai interior de l’edifici central d’El Legado de Bodegas Faustino serà voltat i sense columnes, amb la qual cosa s’aconseguirà crear un volum espaiós i flexible, integrat al paisatge de vinyes de Cellers Faustino.

Segons Foster+Parners, són la naturalesa i el respecte al planeta el que impulsa el projecte en totes les decisions de disseny per a ‘El Legado de Bodegas Faustino, per aconseguir el que defineixen com a “projectes d’un sol planeta”, aquells amb una empremta ecològica que pugui ser absorbida de manera natural per l’ecosistema del planeta.

“El resultat d’El Legado de Bodegas Faustino és una solució de màxima eficiència, que permetrà al celler oferir la millor experiència d’enoturisme, donant cabuda a activitats destinades a albergar el més complet i exclusiu conjunt d’experiències al voltant del vi, el vinya, la natura, l’arquitectura, la cultura i la innovació i la sostenibilitat”, ha conclòs.