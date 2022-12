Cazoo Baskonia assoleix un ‘sold out’ per al partit contra el Reial Madrid

El Buesa Arena repetirà el proper 29 de desembre un ple històric per segona vegada aquesta temporada i en menys de tres mesos. Les entrades per gaudir del matx que enfrontarà l’equip vitorià i el Reial Madrid ja estan esgotades mancant nou dies per a l’últim partit de competició europea del 2022.

Aquest èxit de convocatòria suposa una fita històrica per al combinat blaugrana, que demostra la gran acollida de la seva afició. El Buesa Arena tornarà a brillar en una jornada en què els aficionats gaudiran, no només d’un partit de primer nivell, sinó també de l’actuació de Carlos Jean després del partit. Milers de polseres LED il·luminaran l’estadi durant tot l’esdeveniment creant una atmosfera de celebració per a aquest espectacle esportiu.

La cita del 29 de desembre serà la sisena vegada que el pavelló vitorià pengi el cartell de “complet”. La primera ocasió de ple total va tenir lloc el 9 d’abril del 2012 a la inauguració després de l’ampliació en un partit davant el Reial Madrid. Aquell mateix any, i també davant del conjunt merengue, es va tornar a omplir als PlayOff de l’ACB.

Els següents dos ‘sold out’ van ser també davant del combinat blanc a les temporades 2015-16 i 2018-19. Després de la pandèmia, el Buesa Arena va aconseguir el seu cinquè ple total el passat 30 de setembre del 2022. Ara, i només tres mesos després, l’afició torna a penjar per sisena vegada el cartell de “no hi ha entrades” de nou davant del Reial Madrid.

L’afició blaugrana ha incrementat de mitjana en un 30% la seva assistència a l’estadi aquesta temporada respecte a l’anterior, per animar el conjunt dirigit per Joan Peñarroya que es manté ferm en la lluita per assolir els llocs de PlayOff de l’Euroleague i passar a la propera edició de la Copa del Rei en competició domèstica.

El Buesa Arena seguirà sent punt de trobada del millor bàsquet durant les properes setmanes a les dues competicions amb l’arribada de grans cites davant València Basket, Joventut Badalona, FC Barcelona i Anadolu Efes.