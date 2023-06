Catalunya entre els territoris amb major potencial per a produir biogàs

La producció de biogàs experimenta un procés de creixement en aquests últims anys, gràcies a la creació de noves plantes a Espanya. Encara que el nombre de plantes de biogàs a Espanya creix de manera progressiva des de fa uns anys, la veritat és que l’índex de producció de biometà és encara molt baix. De fet, les xifres situen a Espanya a la cua dels països europeus en aquesta mena d’instal·lacions i en l’aportació que fem a les xarxes d’energia. El nombre de plantes de biogàs a Espanya per habitant és un dels més baixos del continent europeu, segons estudis de Naturgy i la seva fundació al costat de PwC i els de Sedigas. De fet, en un informe de l’any 2019 es destacava que disposem de 4 per cada milió d’habitants.

A Espanya, Naturgy és pionera en el desenvolupament del biometà, i des de 2014, desenvolupa innovadors projectes per a conèixer i reduir els costos de producció i impulsar la injecció dels gasos renovables en la xarxa de gas. La primera planta de biometà que la companyia va posar en operació està en l’estació depuradora d’aigües residuals de Bens (la Corunya). La segona instal·lació, Elena, situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), va ser la primera a injectar a la xarxa de gas d’Espanya gas renovable procedent d’abocador.

A escala regional, els resultats de l’Estudi de la capacitat de producció de biometà realitzat per l’Associació Espanyola del Gas (Sedigas), en col·laboració amb PwC i la consultora especialitzada Biovic, amb l’objectiu d’analitzar el potencial d’aquest gas renovable, Catalunya podria produir 14,46 TWh de biometà cada any, la qual cosa suposaria el 8,9% de la producció total espanyola. Seria la cinquena comunitat autònoma amb capacitat de producció d’aquest biogàs, després de Castella i Lleó, Andalusia, Castella-la Manxa i Aragó, que representarien el 23,2%, el 14,5%, el 12,5% i el 10,8% respectivament. Aquestes dades depenen del tipus de residus disponibles, la quantitat, densitat de població o superfície destinada a activitats primàries, entre altres.

En l’actualitat, Catalunya, Madrid i Castella i Lleó són tres de les comunitats autònomes en les quals es troben més instal·lacions de producció de biogàs i biometà. Destaca especialment el cas del territori castellà, amb plantes situades en les plantes d’Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca i Valladolid. Per part seva, Catalunya té instal·lacions a Barcelona i Tarragona, mentre que en la comunitat madrilenya destaquen les plantes instal·lades al Parc Tecnològic de Valdemingómez. No obstant això, la situació de les plantes de biogàs a Espanya és una bona mostra de les mancances del nostre país en aquesta mena d’instal·lacions.

L’informe de Sedigas és rotund quant a la capacitat de producció d’Espanya i el seu escàs desenvolupament: Espanya disposa d’un potencial de producció de biometà de 163 TWh anuals, amb el que s’aconseguiria cobrir prop del 45% de la demanda nacional de gas natural. El seu desenvolupament, assegura l’estudi, podria haver suposat un estalvi pròxim als 4.000 milions d’euros als consumidors en la seva factura energètica en 2022, principalment per la reducció d’importacions a països tercers.

Els experts han identificat 2.326 plantes potencials de producció de biometà distribuïdes per tot el territori nacional. En els cinc primers llocs del rànquing estarien Castella León amb 520 plantes potencials; Andalusia, 334; Castella-la Manxa, 305; Catalunya 248; i Aragó 238.

El desenvolupament d’aquestes plantes equivaldria a una inversió de 40.495 milions d’euros per a tot el territori nacional, desglossats en 18.792 milions d’euros per a les plantes d’Agro, EDAR o RSU, 14.616 milions d’euros per a les plantes de cultius intermedis i 7.087 milions d’euros per a les plantes de biomassa forestal residual, sent el total equivalent a un 3,61% del PIB nacional.

A més, tindria un impacte notablement positiu en la creació d’ocupació, especialment en l’entorn rural de moltes comunitats autònomes, contribuint a complir els objectius del repte demogràfic a Espanya. En total, es generarien 21.736 ocupacions directes i 40.205 ocupacions indirectes associats amb l’operació i manteniment de les plantes de biometà.

A aquests caldria sumar-los un total de 34.890 ocupacions directes i 465.200 indirectes estimats associats a la construcció de les plantes de biometà, dels quals un 86% dels directes i un 70% dels indirectes serien de caràcter nacional.