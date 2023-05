Castillo d’Holanda celebra el Dia de Canàries a la platja de Les Pedreres

Desenes de famílies van celebrar el Dia de Canàries participant en un taller de castells de sorra organitzat per Castillo d’Holanda, amb el qual la companyia formatgera va voler agrair la confiança dipositada durant més de 60 anys pels consumidors illencs. La diversió i la passió pel formatge canari van ser les protagonistes, al costat de les varietats de formatge canari de Castillo d’Holanda, del taller de castells de sorra que la marca de formatges líder a les illes va organitzar aquest dimarts, 30 de maig, Dia de Canàries, a la platja de Les Pedreres de Las Palmas de Gran Canaria.

Un vincle que es va veure reforçat al setembre del passat any amb el llançament de tres noves varietats de formatge canari en rodanxes: dos de formatge de cabra -tendre i semicurat-, i una tercera varietat barreja.

En el taller d’aquest dimarts, les famílies de Las Palmas de Gran Canaria que es van acostar a la platja de Les Pedreres van poder participar en un taller de sorra, en el qual els més petits van aprendre a treballar i modelar la sorra. Com a colofó de la vetllada, els participants han construït un castell de sorra de dos metres d’altura, emulant l’emblemàtic castell de la marca Castillo d’Holanda. Durant l’esdeveniment, s’han repartit mostres de la nova gamma de formatge canari de Castillo, llançada al mercat el passat 2022.

Per al Brand Manager de Castillo d’Holanda, Eduard López, aquesta ha estat una gran oportunitat per a connectar amb les famílies canàries. “En Castillo ens enorgulleix ser partícips d’un dia tan especial com el Dia de Canàries. Aquest tipus d’accions ens permeten reforçar el nostre vincle amb el poble canari, incidint en l’amor i l’orgull que sentim per les nostres illes i la seva tradició formatgera. Estem compromesos a mantenir viu aquest llegat i a continuar creant moments inoblidables que uneixin a Castillo d’Holanda amb el cor dels canaris”, va manifestar.

La nova gamma de Castillo d’Holanda compta amb el distintiu de qualitat dels productes de les Regions Ultraperifèriques de la Unió Europea i fa ús de la marca ‘Elaborat a Canàries’ de l’Associació Industrial de Canàries (ASINCA). Totes dues insígnies reconeixen que el 100% del procés d’elaboració i d’envasament del producte s’ha realitzat en l’arxipèlag amb llet de cabra originària de les millors ramaderies de Fuerteventura.

Canàries

Mares i pares amb els seus fills i filles han pogut degustar la gamma de formatge canari en rodanxes de Castillo d’Holanda, llançada en 2022 amb l’objectiu de ser el protagonista dels desdejunis i berenars de les famílies canàries. Amb un format en rodanxes versàtil, Castillo va presentar un nou producte que conjumina la tradició d’un formatge canari, elaborat amb llet de cabra de Fuerteventura, amb la innovació per a aconseguir un sabor característic i amb caràcter.

La versatilitat del formatge situa aquest aliment com una peça fonamental en els patrons d’una dieta saludable i, de fet, el formatge ha ocupat tradicionalment un lloc molt rellevant en l’alimentació de les famílies canàries. Així ho reflecteixen les dades del ‘Informe Anual de Consum d’Alimentació a Espanya 2021’ elaborat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el qual Canàries continua liderant el consum de formatge al nostre país amb 11,9 Kg per persona i any, superant així el consum mig nacional de 7,9 kg per càpita anuals. El perfil consumidor de formatge es correspon amb una llar amb presència de fills, especialment majors i mitjans.