Casa Accessible Fundació ONCE entre propostes disruptives de Proptech Expo

Ifema ha estat, una vegada més, l’espai de celebració del Saló Immobiliari de Madrid (AVENC), que enguany ha tingut com a principals protagonistes a les ‘proptech’, la irrupció de les quals ha sacsejat el sector immobiliari espanyol. De fet, la inversió en aquest segment va aconseguir els 683 milions en 2021 a Espanya, que ha passat de tenir 50 companyies d’innovació dins del sector immobiliari a més de 500 en tan sols cinc anys, segons l’informe ‘La transformació digital en el Real Estigues’, elaborat per CBRE.

Xifres com aquestes demostren que les proptech tenen cada vegada més pes dins del sector, en el qual la digitalització és ja imparable. Reflex d’això és que la fira immobiliària més important d’Espanya ha comptat enguany amb Proptech Expo, un espai que ha servit d’aparador perquè les companyies mostrin la seva oferta property+tech més disruptiva.

La Casa Accessible, Intel·ligent i Sostenible de Fundació ONCE estat una de les iniciatives més atractives de Proptech Expo. La Fundació ONCE va exposar un model de llar que incorpora tot tipus de dispositius per a permetre el seu ús a persones amb discapacitat, de manera que puguin manejar els electrodomèstics sense ni tan sols tocar-los.

Un espai de 72 metres quadrats en el qual els visitants de la fira van poder comprovar que és possible obrir la porta de casa, accionar les llums o pujar persianes, entre altres funcions, a través d’un telèfon mòbil. Una manera de centrar l’atenció i conscienciar sobre la dificultat d’accés als espais públics i privats que troben nombroses persones i col·lectius a causa del seu disseny deficient.

Per part seva, homming, companyia proptech de referència en la categoria del property management, va participar en la primera edició de Proptech Expo per a presentar a professionals i empreses del sector immobiliari la seva plataforma 360è per a la gestió integral, centralitzada i eficient d’immobles en lloguer de mitjà i llarg termini.

Amb una cartera de clients que van des de petits propietaris fins a family offices, immobiliàries, administradors de finques, socimis i operadors immobiliaris dedicats al Build-to-Rent, la plataforma cobreix tot el cicle del lloguer de manera integral de principi a fi i en solo uns clics, permetent reduir fins a un 60% els temps de gestió.

Proptech Expo també ha estat l’escenari emprat per diverses start-ups per a donar a conèixer les seves innovacions. Exemple d’això són Metrikus, plataforma SaaS que permet integrar dades en temps real per a generar edificis més saludables, eficients i sostenibles; o Pla Radar, una proptech per a la digitalització de la documentació i les comunicacions en projectes immobiliaris i de construcció i enginyeria i, així, reduir errors, estalviar temps a totes les parts implicades i aconseguir un augment de l’eficiència.

Així com Qlip, que va presentar totes les novetats i desenvolupaments que ha incorporat al seu programari de gestió postvenda immobiliària, l’única solució construïda per al sector immobiliari que permet la digitalització de tot el procés i el control d’aquest a través de reporting.

Proptech Expo ha estat el punt de trobada de les empreses més innovadores i disruptives del sector per a mostrar les seves últimes solucions en intel·ligència artificial, IoT, tokenización, ERP o digitalització aplicades a la indústria immobiliària, les quals permetran aportar un valor diferencial a un mercat en continu creixement.