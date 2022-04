Capsa i Liquats Vegetals trenquen la seva aliança en begudes vegetals

Capsa Food i Liquats Vegetals han posat fi al projecte conjunt en begudes vegetals que van anunciar a l’inici de l’any i que va entrar en vigor l’1 de febrer. En virtut d’aquesta aliança, Capsa va començar a distribuir i a fer la gestió comercial en exclusiva a tots els clients de horeca i de Food service d’Espanya del porfolio de begudes vegetals de Liquats Vegetals, que comercialitza sota les marques Yosoy i Almendrola.

No obstant això, la col·laboració entre la matriu de Central Lletera Asturiana i Liquats Vegetals ha durat poc. La que estava cridada a ser una aliança per a impulsar una alimentació vegetal i sostenible de recorregut, segons van explicar totes dues companyies en el moment de l’anunci, ha quedat en res per “motius interns de les dues companyies”.

Segons fonts del sector, la decisió ha estat de mutu acord i cada companyia continuarà desenvolupant, de manera separada, els seus projectes i estratègia en la categoria de begudes vegetals, incloent la distribució.

La fi de l’acord implicarà que la distribució dels productes de Liquats en el canal Horeca que exercia Capsa deixarà de ser efectiva aquest 1 de maig, segons la informació a la qual ha tingut accés Servimedia. A partir d’aquesta data, serà la propietària de Yosoy i Almendrola qui la gestionarà directament amb els clients.

Les mateixes fonts consultades consideren que l’acord que va rubricar Capsa amb l’empresa familiar catalana va ser fet amb urgència, després que Capsa cedís el passat 1 de febrer el control de la distribució de les begudes vegetals en el mercat espanyol de Alpro, la marca líder del sector, que va tornar a les mans de la seva propietària, Danone.

Destaquen a més que Liquats és una companyia en creixement i amb una aposta en vegetals en ascens, per la qual cosa les sinergies previstes amb la unió amb el conglomerat lacti asturià no han donat en la fase inicial els resultats esperats.