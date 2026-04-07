Caldea tanca l’hivern 2025-26 amb un augment del 4% de facturació

Escaldes-Engordany, 7 d’abril de 2026. Caldea ha tancat el quadrimestre de l’1 de desembre de 2025 al 31 de març de 2026 amb una facturació de 11,7 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 4,25% respecte al mateix període comparable, que va ser un hivern molt favorable per al negoci. Aquest augment es considera un indicador positiu en un sector turístic en constant evolució.
Segons va informar la direcció de Caldea, aquest creixement s’explica principalment per l’increment del tiquet mitjà de les entrades al spa, malgrat haver registrat un lleuger descens del nombre de visitants respecte a l’any anterior. La tendència a l’alça també s’ha traslladat als serveis complementaris, la qual cosa reforça la proposta de valor del centre.
La restauració ha experimentat un notable increment de la facturació entorn del 40%, mentre que la botiga va créixer prop del 8%. Aquest comportament consolida el posicionament de Caldea com una experiència wellness integral més enllà de l’oferta de banys en aigües termals, destacant la seva capacitat d’adaptació a les demandes del mercat.
Durant el període de Setmana Santa, integrat enguany en el tram final de l’hivern, Caldea va registrar una facturació de prop de cinc-cents cinquanta mil euros, equivalent a la de l’any passat. Malgrat comptar amb un miler de clients menys, això apunta a una millora del tiquet mitjà de les entrades, evidenciant la fidelitat dels visitants.
FORTALESA DEL MODEL DE NEGOCI
Aquests resultats reflecteixen la solidesa del model de negoci i consoliden l’estratègia de Caldea, centrada en la innovació de l’experiència i la millora contínua dels serveis. L’aposta per un model d’oci termal d’alt valor afegit es tradueix en un moment de renovació integral de les instal·lacions i en un entorn turístic cada vegada més exigent.
L’enfocament en la qualitat i l’experiència del client ha permès a Caldea mantenir la seva competitivitat en el sector. La direcció del centre va emfatitzar que “la millora contínua dels serveis és clau per a adaptar-se a les necessitats del client modern”, la qual cosa es tradueix en un creixement sostingut en un mercat desafiador.
A més, Caldea ha implementat diverses iniciatives per a diversificar la seva oferta, ampliant la seva gamma de serveis i activitats. Aquesta estratègia busca no sols atreure a nous visitants, sinó també retenir als ja existents, assegurant així un flux constant d’ingressos.
La direcció de Caldea es va mostrar optimista respecte al futur, confiant que la tendència a l’alça es mantindrà. “Estem compromesos amb l’excel·lència i la innovació, la qual cosa ens permetrà continuar liderant en el sector del benestar”, va concloure la direcció del centre, reafirmant el seu compromís amb la qualitat i la satisfacció del client.