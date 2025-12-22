Caldea preveu tancar un 2025 extraordinari amb un resultat net positiu pròxim als 3,4 milions d’euros, una xifra que més que doblega la de l’exercici anterior, i un Ebitda de prop de 7 milions d’euros. El centre d’oci termal d’Andorra estima que tancarà l’any havent rebut 425.000 clients, prop d’un 8% més que en 2024, i aconseguir una facturació de 25,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 14%. Aquestes xifres consoliden la tendència de creixement sostingut dels últims exercicis i situen Caldea en un moment de màxima solidesa.
Les principals palanques d’aquest creixement han estat l’augment de la facturació derivat d’una major venda d’entrades del spa, la millora del tiquet mitjà i una bona evolució dels negocis complementaris.
En aquest àmbit destaca especialment la restauració, que creix prop d’un 18% respecte a 2024, i el club esportiu orientat a residents del país, que ja representa el 17,5% dels ingressos de la companyia. A tot això, se suma un control rigorós de la despesa, que ha contribuït decisivament a la millora dels resultats.
Actualment, Caldea es troba immersa en un pla estratègic de transformació del model de negoci que inclou el reposicionament de la marca, una profunda digitalització, la modernització de l’edifici i la construcció d’un hotel a la torre, amb obertura prevista a la fi del 2026. El pla d’inversions s’està executant sense desviacions. Els resultats reeixits aquest 2025 confirmen la robustesa del projecte i permeten a Caldea afrontar el futur amb confiança i optimisme.