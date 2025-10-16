Caldea reparteix prop de 810.000 euros en dividends entre els accionistes

Caldea, en el marc de l’última Assemblea General Ordinària d’Accionistes, va presentar els resultats de l’exercici i el seu pla estratègic 2025-2030, i va aprovar el repartiment de prop de 810.000 euros en dividends entre els accionistes, xifra que representa un 45% dels beneficis obtinguts en 2024.
Caldea és una societat d’economia mixta formada per prop de 2.000 accionistes, entre ells el Comú d’Escaldes-Engordany, Creand i Andbank, juntament amb un ampli grup d’inversors privats.
Actualment, l’empresa està immersa en un ambiciós projecte de transformació iniciat en 2024, que contempla la revitalització dels espais i la construcció d’un hotel a la torre de cristall, amb l’objectiu de convertir Caldea en un veritable resort termal.